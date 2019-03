Die Bagger und Muldenkipper leisten wahre Herkulesarbeit. Denn auf der Halbinsel zwischen Stever und Dümmer sowie am Wortbach müssen insgesamt 21 000 Kubikmeter Boden ausgehoben und abgefahren werden.

„Jede der etwa 1700 Anhängerladungen dient dem Hochwasserschutz“, hebt Projektleiter Erwin Oberhaus auf WN-Anfrage hervor. Denn wenn Stever und Dümmer bei Starkregen über die Ufer treten, dient das tiefer gelegte Areal (Sekundäraue) als Rückhaltebecken (Retentionsfläche) und hilft damit, die Sendener Ortslage vor einer Überschwemmung zu schützen. Gleichzeitig wird der Verlauf der beiden Gewässer naturnah gestaltet, die Durchlässigkeit für Fische und Kleinstlebewesen durch den Rückbau von Querbauwerken hergestellt. Damit erfülle die Gemeinde Senden die Auflagen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Insgesamt rund 1,12 Millionen Euro verschlingt die Maßnahme im Rahmen des Regionale-Projektes „Wege, Wasser, Stever“, das zu 80 Prozent durch eine Landesförderung getragen wird.

Parallel zum begradigten Verlauf ist ein neues, sich schlängelndes Flussbett für die Stever entstanden. Bei Hochwasser wird das über die Ufer tretende Wasser in dem linksseitig gelegenen, tiefer gelegten Areal aufgefangen. Gleichzeitig dient das alte Flussbett als zusätzlicher, zweiter Abfluss. Foto: sff

Von der Einmündung des Wortbaches bis auf Höhe der Teiche ist für die Stever bereits ein neues, sich schlängelndes Bett ausgehoben worden. Von dort kann Hochwasser auf die Retentionsfläche überschwappen. Darüber hinaus dient dann das nach wie vor vorhandene, alte Flussbett als zusätzlicher Ablauf.

Aufgrund der günstigen Witterungsverhältnisse ist die bauausführende Firma „Boymann Garten- und Landschaftsbau“ (Dortmund) bereits zügig vorangekommen. Der Bodenaushub wird mit Muldenkippern, von denen zeitweise bis zu 14 gleichzeitig im Einsatz sind, abgefahren. Das Erdreich werde „auf genehmigten Flächen im Bereich Dülmen und Ottmarsbocholt verwertet“, berichtet Oberhaus. Er geht davon aus, dass die Maßnahme nicht erst – wie geplant im Oktober – sondern bereits im Juli abgeschlossen wird. „Dann wird der komplette Königspark wieder für Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung stehen. Bereits in den Osterferien wollen wir den Weg zwischen Park und Cabrio am Wortbach neu asphaltieren“, führt der Projekteiter der Gemeinde aus.

Der Rückbau der drei Stever-Querbauwerke, Bau von fischpassierbaren Bauwerken und die Verlegung des Roggenbach-Dükers in der Bauerschaft Bredenbeck ( WN berichteten) soll bereits im Juni abgeschlossen werden. So lange bleibt der am Gewässer verlaufende Rad- und Fußweg noch gesperrt. Durch dieses von der Firma Plate (Ahaus) ausgeführte, rund 650 000 Euro und ebenfalls zu 80 Prozent geförderte Teilprojekt, soll insbesondere die Gewässerökologie verbessert werden.