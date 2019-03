Schaurig schönes Fest mit Dracula

Buntes, quicklebendiges närrisches Treiben herrschte am Samstagnachmittag beim Kinderkarneval in Bösensell. Auf den Weg machten sich Krümelmonster, Drachen, Ninja, Feen, Zauberer und viele weitere illustre Gestalten.

Trotz der nicht gerade rosigen Wetteraussichten erschienen zahlreiche Karnevalfans am Kirchplatz und starteten dort um 14.11 Uhr ihren Zug zur Sporthalle. Dort warteten nicht nur Spiel, Spaß und Kamelle, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm auf Jung und Alt. Es stand unter dem Motto „Schaurig schöner Karneval in Bösensell“. Nach dem Warm-up und vielen „Raketen“, angeleitet von Graf Dracula, folgte der Programmstart durch die Begrüßung des Kinderprin-zenpaares Thea I. und Moritz I. sowie des Prinzenpaares Mimi I. Und Olli I. Diese bedankten sich vor allem für die tolle Unterstützung und den Zusammenhalt der Bösensell Jecken.

Kinderkarneval in Bösensell 1/24 Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Kinderkarneval in Bösensell Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Foto: Julian Wortmann

Der „Dracula Song“ sorgte schon zu Beginn für den ein oder anderen Lacher und begleitete den ganzen Nachmittag. Auch ein Mitmachtanz brachte ausgelassene Heiterkeit und klatschende Hände. Immer unterstützend dabei, eine Tanzgarde des SV Bösensell. Mit einer Vielzahl von Tänzen der unterschiedlichen Altersgruppen begeisterten sie die Besucher.

Die fröhliche Stimmung spiegelte sich auch bei den Organisatoren wider. „Die Freude der Kinder motiviert uns jedes Jahr aufs Neue, eine schöne Party zu gestalten“, so Rike Grede. Das Organisationsteam, welches jedes Jahr tatkräftig von Eltern unterstützt wird, arbeitet bereits seit sechs Jahren miteinander. „Wir sind ein eingespieltes Team. Alle wirken zusammen“, so Grede. Ihre Freude an der Veranstaltung machten die Besucher ganz praktisch deutlich: Ein Clown konnte ordentlich Spenden für die Finanzierung des Kinderkarnevals im nächste Jahr sammeln.

Auch für das leibliche Wohl war bei dem Fest dank einer großen Auswahl an Kuchen, Getränken und Süßigkeiten gut gesorgt. Nach dem Programm ging es bunt und rasant mit einer Auswahl an Spielen weiter. Egal ob Nerf-Station, Kegelbahn, Nagelbalken oder Schaumkuss-Wettessen, jedes Angebot erfreute sich großer Beliebtheit.