Romantisches Lebensgefühl fesselnd intoniert

Einen besseren Abschluss einer Konzertsaison als den Klavierabend mit Jun-Ho Gabriel Yeo kann man sich wohl kaum vorstellen. Am Sonntag zeigte sich beim Rathauskonzert, dass der erst 20-jährige Pianist zu Recht zu den „Best of NRW“ gehört. Er verwöhnte die vielen Liebhaber feinster Pianistik mit einem äußerst anspruchsvollen Programm.

Schon bei der Transkription von Busoni über den Bach-Choral „Nun komm’ der Heiden Heiland BWV 659“ wurde deutlich, dass es diesem Künstler nicht auf äußere Effekte ankommt, dass er seine ausgefeilte Anschlagskultur ganz in den Dienst der Musik stellt. Dem großen Alfred Brendel folgte seine Interpretation, zeigte sich die in Musik gesetzte Glaubensaussage in einer sehr transparenten und klangbetonen Spielweise.

Diese introvertierte Art überzeugte auch bei der bekannten Transkription von Johann Sebastian Bachs Choral „Jesus bleibet meine Freude“ aus der Kantate „Herz und Eindruck und Tat und leben BWV 147“. Hier hatte er die sehr gefühlvolle Transkription von Dame Myra Hess gewählt. Denn jenseits des reinen Notentextes bietet diese Version dem Pianisten ein wohl differenziertes Melodiegeflecht.

Die Qualität eines Pianisten zeigt sich am besten in der Art, wie er mit langsamen Werken umgeht. Sehr lyrisch schlossen sich die „Fünf Klavierstücke op. 133“ von Robert Schumann an. Klangmalerisch gestaltete Jun-Ho Gabriel Yeo diesen als „Gesänge der Frühe“ bekannten Klavierzyklus, bei dem von Melancholie bis lichter Lebensfreude das Spektrum romantischer Gefühle in ein facettenreiches Gewand gekleidet ist.

Dass ein „so junger“ Pianist wie Jun-Ho Gabriel Yeo auch zeigen will, was er auf dem Flügel leisten kann, ist nachvollziehbar. Aber auch hier zeigte er mit der „Sonate Nr. 4 c-Moll“ von Sergej Prokofieff seine kultivierte Gestaltung. Das dreisätzige Werk erklang wie vom Staub der 100 Jahre seit der Uraufführung befreit in überaus interessanter Weise. Denn er ließ in seiner Interpretation den kleinsten klanglichen und rhythmischen Schattierungen die notwendige Genauigkeit zukommen. Bei solcher Akribie und feinsinnigen Spielweise wurde diese sehr anspruchsvolle Sonate vom Publikum begeistert aufgenommen.

Für den zweiten Konzertteil hatte er sich mit der „Sonate h-Moll S. 178“ von Franz Liszt einen Meilenstein romantischer Klavierliteratur ausgesucht. Diese von Clara Schumann so abfällig als „blinder Lärm“ beurteilte Sonate gilt heute als einer der Höhepunkte der Klaviermusik überhaupt. Die Hörgewohnheiten haben sich wohl stark verändert. Wer sich heute an dieses gewaltige Werk herantraut, muss neben einer perfekten Spielweise auch eine große künstlerische Reife besitzen. Jun-Ho Gabriel Yeo besitzt beides und hatte an diesem Abend hörbar ein großes Vergnügen beim Spiel dieser nur wahren Könnern vorbehaltenen Sonate. Mit Sinn für Dramaturgie ließ er das romantische Lebensgefühl dieses Werkes erklingen, schenkte dem Publikum ein inspirierendes und jederzeit fesselndes Musikerlebnis. Seine Interpretation bestach durch Intuition und Klangsinn. Mit der „kürzesten“ Zugabe, dem Teil 2 aus den „Sechs kleine Klavierstücke op. 19“ von Arnold Schönberg schloss ein Abend, den man so schnell nicht vergisst.