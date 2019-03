„Nomen est omen“ – der Name ist ein Zeichen – besagt eine alte Redensart. Doch im Falle der „Quertreiber“ trifft dies nun ganz bestimmt nicht zu. Denn die alteingesessenen Sendener halten bereits seit 50 Jahren treu zusammen. Gegründet wurde der Club von sieben Kegelbrüder am 25. Februar 1969 in der damaligen Gaststätte „Zur Brücke“. Dieses Jubiläum wurde am Wochenende im heutigen Stammlokal „Niemeyers 1886“ gebührend gefeiert.

Durch Neuaufnahmen hatten die „Quertreiber“ 1970 ihre in den Statuten festgelegte Höchstzahl von elf Keglern erreicht. Nach weiteren Aufnahmen stieg die neu beschlossene Höchstzahl auf 13 Mitgliedern an. „Gekegelt wurde zunächst sechs Monate lang in der Gründungsgaststätte. Danach rollte die Kugel bis Dezember 1970 auf der Bahn in der Gaststätte ,Venner Moor‘“, berichtet Kegelvater Dieter Peitz .

Im Januar 1971 fanden die „Quertreiber“ auf der Kegelbahn im „ Handelshof “ ihre endgültige Bleibe. Bis zum letzten Kegelabend am 14. Februar 2012 traf man sich dort 14-täglich, um „in die Vollen“ zu gehen. Noch ein Jahr lang blieben die nunmehr zehn Kegelbrüder als Stammtischrunde im „Handelshof“, bis im März 2013 der Wechsel ins Lokal „Niemeyers 1886“ erfolgte. Dort treffen sich die „Quertreiber“ zwei Mal im Monat zur gemütlichen Stammtischrunde. Mit von der Partie sind: Theo Brüggemann, Theo Eckmann, Uli Krimpmann, Josef Leonard, Hermann Middrup, Dieter Peitz, Bernhard Schnieder und Gerd Sielenkemper.

Kegelausflüge waren von 1970 bis 2014 jedes Jahr „Pflichtprogramm“. Anfangs waren Orte an Rhein, Mosel und Ahr die favorisierten Ziele. Aber auch das Sauerland und die Nordseeinseln Borkum und Norderney wurden mehrfach angefahren. Die jüngsten Ausflüge waren allesamt Städtereisen. Insgesamt haben die „Quertreiber“ sechs Jubiläumsfeiern veranstaltet, die zum Teil mit Ehefrauen im festlichen Rahmen stattfanden, so der Kegelvater.

Das 50-jährige Jubiläum begingen die Kegelbrüder mit ihren Ehefrauen und den Witwen bereits verstorbener Mitglieder mit einem festlichen Essen und anschließendem gemütlichen Beisammensein im Stammlokal „Niemeyers 1886“.