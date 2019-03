Fasten heißt nicht nur zu verzichten

Zwischen dem heutigen Aschermittwoch und Ostern erstreckt sich die Fastenzeit. Darin geht es um Buße und Besinnung und den Verzicht auf Schwelgen und lieb gewordene Angewohnheiten. Eine Phase, in der sich Christen auf Ostern vorbereiten. Passt das noch oder gerade in die heutige Zeit? Darüber sprach WN-Redakteur Dietrich Harhues mit Pastoralreferentin Rosália Rodrigues und Pastoralassistentin Dr. Miroslava Raabe aus dem Seelsorgeteam von St. Laurentius.

Wird die Fastenzeit bei Ihnen eingehalten oder ist es nur eine Phase im kirchlichen Kalender?

Rodrigues: Wir halten die Fastenzeit als Familie ein. Jedes Jahr überlegen wir uns etwas, auf das wir verzichten wollen.

Raabe: Die Fastenzeit ist für mich eine gute Chance, mir die Zeit zu nehmen und zu fragen: Was tut mir gut, was tut mir nicht so gut? Es gibt einiges, was man in den kommenden 40 Tagen bewusst hinterfragen kann: Wie soll ich mit meiner Zeit umgehen, wie kann ich vielleicht weniger konsumieren? Wo kann ich etwas, wenn auch im Kleinen, verändern? Ich jedenfalls brauche diese jährlich kommende Erinnerung, um die Motivation für Veränderung zu finden.

Wie sieht es die junge Generation? Ist die Fastenzeit (noch) ein Thema in der jungen/jüngeren Generation, fragten die WN auch in dieser Altersgruppe nach. ...

Marlies Reher: In meiner Sendener Freundeskreis ist es auf jeden Falls ein Thema, bei meinen Uni-Freunden aus Aachen eher nicht. Ich persönlich nehme mir vor, auf Süßigkeiten zu fasten.

Verena Steermann: Generell ist die Fastenzeit schon ein Thema, die meisten verzichten auf Süßigkeiten. Aber dennoch bin ich als jemand, der fastet, zumindest in meinem Freundeskreis, eher eine Ausnahme. In der heutigen Zeit leben die meisten Menschen in einem riesigen Überfluss. Und es fällt immer schwerer „Nein“ zu Bequemlichkeiten zu sagen. Daher finde ich das Fasten vor Ostern als eine gute Möglichkeit mal wieder bewusster zu leben und Dankbarkeit zu zeigen. Viele junge Menschen haben den Bezug zur Kirche verloren, ich denke um mehr Menschen für das Fasten vor Ostern zu begeistern, sollte man vorne anfangen.

Wie streng wird diese Zeit eingehalten und worauf erstreckt sich der Verzicht?

Rodrigues: Wir nehmen es zu Hause ganz genau. Fasten, aber ganz nach dem Motto: „Auf fremden Tischen wird nicht gefastet.“ Der Klassiker bei uns ist der Verzicht auf Fernsehen, wir stoppen den Shopping-Wahn und versuchen, für die Umwelt zu fasten, also das Auto häufiger stehen zu lassen und auf Plastik zu verzichten. Im letzten Jahr haben wir versucht, uns vegan zu ernähren, das haben wir leider nicht lange durchgehalten.

Raabe: Ich glaube, es soll in der Fastenzeit um mehr gehen, als nur darum, dass man zum Beispiel genau 40 Tage lang streng auf Süßigkeiten verzichtet. Vielmehr finde ich es sinnvoll zu schauen, wozu ich „Nein“ sagen soll, um dann besser zu sehen, was ich in meinem Leben, in meiner Umgebung bewirken kann. Es gibt viele Möglichkeiten: wenn ich zum Beispiel 40 Tage lang auf mein Handy oder surfen im Internet verzichte, werde ich sicherlich mehr Zeit für meine Familie, für Beziehungen haben. Und wenn ich bewusst schaue, wie ich weniger Müll produzieren kann, schone ich nicht nur unsere Umwelt, sondern als Bonus muss ich seltener den Mülleimer rausbringen…

Ist es heutzutage, in einer Überflussgesellschaft, gerade und besonders wichtig, Verzicht zu üben oder zumindest anzustreben

Rodrigues: Auf alle Fälle: Ja! Durch das Reduzieren von Dingen, die man normalerweise in (zu) großen Mengen konsumiert, werden bestimmte Dinge bewusster wahrgenommen, die oft in im Alltag untergehen. Und man lernt diese Alltagsdinge wieder wertzuschätzen.

Müsste sich die „Abstinenz“ bei der jungen Generation nicht weniger auf Süßigkeiten, sondern eher auf das Internet?

Rodrigues: Es kommt auf den Typ an. Mir selber hilft es, wenn ich die Facebook- und Instagram-App von meinem Smartphone lösche. Wichtiger finde ich es, dass bewusst gefastet wird, dass man nicht ohne Grund auf etwas verzichtet um einfach sagen zu können man fastet, sondern um die Zeit für wesentliche Dinge zu nutzen, die im Alltag gerne zu kurz kommen, wie zum Beispiel für die Familie oder Gott.

Raabe: Es gibt kein allgemeines Muster für einen Verzicht, das jeder verfolgen soll. Ich denke, dass Fasten mehr sein kann als eine Diät oder ein Willenstest. Das finde ich irgendwie zu wenig. Motivierender ist es doch, wenn Fasten das Ziel verfolgt, nicht nur auf „etwas“ zu verzichten, sondern zu verzichten, um „für jemanden“, da zu sein. Und da bin ich überzeugt, dass jeder von uns seine „maßgeschneiderte“ Möglichkeit finden kann, um es konkret zu machen…