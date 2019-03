Am 15. März (Freitag) liefern „Pim Toscani`s Jazz All Stars“ ab 20 Uhr einen weiteren Höhepunkt in der Reihe „Jazz Live“, kündigt das Kulturamt der Gemeinde Senden an. Am 15. März (Freitag) treten „Pim Toscani`s Jazz All Stars“ ab 20 Uhr im Rathaus auf.

„Das Programm bietet eine zeitgenössische Ausführung von Mainstream, Swing und Dixieland“, teilt das Kulturamt mit. „Die Formation garantiert ein gediegenes Zusammenspiel, die einzelnen Musiker bekommen jedoch genügend Gelegenheit, sich auch solistisch hören zu lassen. Die Band hat den Anspruch, den Gästen ein abwechselndes Konzertprogramm voller musikalischer Überraschungen zu bieten.“

Schlagzeuger Pim Toscani startete seine Karriere bei Dixieland-Bands. Als freier Musiker spielte er unter anderem als Ersatzmann bei der „Dutch Swing College Band“ (für ­Huub Janssen) und den „New Orleans Syncopators“. 1989 gründete er das international bekannte „Swing Fire Quartett“.

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 14 und an der Abendkasse 17 Euro. Ermäßigte Karten kosten jeweils drei Euro weniger. Karten sind an der Information im Rathaus und in Dülmen beim Reisebüro Moll erhältlich.