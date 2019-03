Wenn Verwandte oder Freunde sterben, trauern Kinder nicht minder intensiv als Erwachsene, oft sogar noch mehr. Aber, so Anna Reul : „Im Alltag der Kinder hat das Thema oft keinen Platz.“ Sie muss es wissen, denn Reul ist seit Jahren Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche beim Hospizkreis Senden.

Um Mädchen und Jungen zwischen fünf und zwölf Jahren diesen Platz zu geben, hat der Hospizkreis vor zwei Jahren eine „Erinnerungswerkstatt“ ins Leben gerufen. Hier können die Kinder mit der Trauerbegleiterin und zwei weiteren Mitarbeiterinnen des Hospizkreises über ihre Gefühle sprechen – und sich mit den anderen Kindern austauschen, die sich ja in einer ähnlichen Situation befinden. Der Raum im DRK-Haus an der Eintrachtstraße ist dabei geschützt, soll heißen: Alles, was dort besprochen wird, unterliegt der Verschwiegenheit. Begleitet wird jedes Treffen von einem kreativen Angebot mit jahreszeitlichem Bezug – etwa Backen oder Basteln Konkret müssten diese Angebote aber noch festgelegt werden, so Reul.

Auch die Eltern sind eingeladen. Während der zwei Stunden, die für jedes Treffen der „Erinnerungswerkstatt“ eingeplant sind, können die Mütter und/oder Väter sich in einem anderen Raum im Rahmen eines Gesprächskreises mit Karola D‘Amico, der Koordinatorin des Hospizkreises, austauschen.

Als die „Erinnerungswerkstatt“ 2017 ins Leben gerufen wurde, war es eine feste Gruppe. Dann hat der Hospizkreis die Regeln geändert. Ob es an nur einem, mehreren oder allen Treffen teilnimmt, ist jedem Kind nun freigestellt. Vorteil: Es kann auch zur Gruppe dazustoßen, wenn diese sich bereits einmal getroffen hat. Trauerbegleiterin Reul: „Es ist einfach besser, es ist flexibler.“

Dennoch dürfe die Gruppe nicht zu groß werden, mehr als acht Kinder sollten es nicht sein. Eine telefonische Voranmeldung seitens der Eltern ist für eine Teilnahme an der „Erinnerungswerkstatt“ ebenfalls notwendig.

Die Treffen finden jeweils an einem Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr im DRK-Haus, Eintrachtstraße 15 bis 17, statt. Die „Erinnerungswerkstatt“ öffnet am 28. März, 2. Mai, 13. Juni, 4. Juli und 5. September. Weitere Termine können folgen, so der Hospizkreis.