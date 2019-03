Der CDU-Ortsverband möchte Frauen stärker in seine politische Arbeit einbinden und nimmt den Internationalen Frauentag am 8. März zum Anlass, darauf aufmerksam zu machen. Seit seiner Einführung zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich engagierte Frauen in verschiedenen Teilen der Welt für die Gleichberechtigung sowie das Wahlrecht für Frauen, das am 19. Januar diesen Jahres sein 100-jähriges Bestehen feierte, eingesetzt. Seither schreitet die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen kontinuierlich voran, heißt es in einer Mitteilung. Gleichwohl müsse das Bemühen darum auf beiden Seiten stetig fortgesetzt werden.

„Ein auf jeder Ebene gleichwertiges Miteinander muss dabei das Ziel sein“, so die Mitgliederbeauftragte Gaby Vogdt. Jede Sichtweise habe ihre Berechtigung und gegenseitige Akzeptanz sei eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Entscheidungen – in Familie, Beruf wie auch in der Politik. Auch und gerade Politik sei und sollte Frauensache sein – in ausgewogenem Miteinander beider Geschlechter.

In Senden gebe es nur wenige politisch engagierte Frauen. Das möchte die CDU ändern und mit einem Workshop zum Thema „Wie funktioniert Kommunalpolitik – Möglichkeiten und Chancen der Mitarbeit“ am 3. April (Mittwoch) zum unverbindlichen Reinschnuppern einladen. Interessierte Teilnehmerinnen, aber auch Teilnehmer, melden sich per E-Mail an: ansprechbar@cdu-senden.de. Der Workshop startet um 19.30 Uhr im Hotel Niemeyers 1886 und wird voraussichtlich bis 21 Uhr dauern. Die Teilnahme ist kostenlos.