Sie sind so etwas wie die „grauen Panther“ der CDU Senden: Durchaus betagt, aber stets politisch auf dem Sprung, bringen die Aktiven der Senioren-Union (SU) immer wieder Ideen und Initiativen in das Gemeindeleben ein. Und das seit nunmehr 25 Jahren. Dieses silberne Jubiläum feiert die SU Senden am 15. März (Freitag) im Hofhotel Grothues-Potthoff.

„Wir haben uns unter anderem für die Verbesserung des ärztlichen Notdienstes eingesetzt und für mehr Fachärzte. Dass heute ein Augenarzt in Senden tätig ist, hat die SU in die Wegegeleitet“, nennt Werner Hohmann ein Beispiel für das Wirken der Senioren-Union. Auf Initiativen der Senioren-Union gehe auch die Gründung der Sendener Tafel, des Bürgerbusvereins sowie der Bürgerstiftung hervor, so der stellvertretende SU-Vorsitzende.

„Wir verstehen uns als Anwalt und Sprachrohr der älteren Generation“, sagt Günter Wierling . „Wir bekennen uns aber auch in besonderer Weise zur Verantwortung gegenüber unserer Enkelgeneration. Und zwar mehr denn je, weil sich die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen 25 Jahren dramatisch verändert haben“, führt der SU-Vorsitzende mit Blick auf den demografischen Wandel aus. Ziel einer verantwortungsvollen Politik müsse es sein, tragfähige Lösungen zu finden, die Alt und Jung gleichermaßen gerecht werden. „Nur dann, wenn sich die Dynamik der Jugend mit dem Erfahrungswissen und der verfügbaren Zeit der Alten verbindet, schöpft unsere Gesellschaft auch in Senden die Kraft, die Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft zu meistern“, sagt Wierling.

So hatte die Senioren-Union Senden die Idee der Lesepaten für Kindergärten. „16 Frauen und Männer haben mitgewirkt oder sind, wie Hubert Lindner, heute, nach 20 Jahren, immer noch dabei“, nennt Hohmann ein Beispiel. Ferner seien Mitglieder der SU Senden im Deutschunterricht für Flüchtlingskinder unterstützend tätig. „Und wir wünschen uns, dass in Zukunft über die in Gründung befindliche Sendener Bürgerstiftung gemeinsame Projekte für Jung und Alt unterstützt werden“, ergänzt Wierling.

Darüber hinaus bietet die Senioren-Union monatlich Veranstaltungen an, die sich schwerpunktmäßig an den Interessen der älteren Generation orientieren. Neben Fahrten und Besichtigungen handelt es sich hierbei insbesondere um Vorträge, zuletzt über „Pflege und Wohnen, „Kriminalitätsprävention“ und „Erbrecht“.

Die Senioren-Union Senden wurde am 24. März 1994 von 13 CDU-Mitgliedern im Saal Söbbeke gegründet. Initiator, Ideengeber und Motor war der heutige Ehrenvorsitzende Adolf Eickholt. Aktuell zählt die Vereinigung in der Gemeinde 152 Mitglieder. Die SU ist offen für alle Interessierten ab 60 Jahren. Eine Parteizugehörigkeit ist nicht notwendig.