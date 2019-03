Fünf Baustellen auf einen Streich

Die Hauptschlagader des innerörtlichen Verkehrs ist abgebunden. Nur über schmale Bypässe in der Vogelsiedlung und am Niesweg kann die ortskundige Karawane die Großbaustelle an der Gartenstraße umgehen. Ansonsten bleibt in Richtung Cabrio und Sportpark nur die weiträumige Umfahrung über die B 235.

Aus den negativen Erfahrungen und den zahlreichen Protesten aus der Bürgerschaft im Zuge der Sperrung des Kreisels am Kalverkamp im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Senden Konsequenzen gezogen: Um Planungspannen zu vermeiden, liegt die Koordinierung aller fünf vorgesehenen Baumaßnahmen von Gemeinde, Kreis Coesfeld und Gelsenwasser AG nun in der Hand der Sendener Bauverwaltung. Bauingenieur Marcus Thies gab den Mitgliedern des Gemeindeentwicklungsausschusses am Donnerstagabend einen Überblick über die Planungen.

„Die Maßnahmen wurden durch die Sanierung einer Wasserleitung der Gelsenwasser ausgelöst“, erläuterte Thies. Diese überörtliche Hauptleitung sei für die Versorgung der Gemeinde Senden und zum Teil auch für Ascheberg wichtig. Sie stamme aus dem Jahr 1962 und müsse nun dringend auf Stand gebracht werden, führt der Mitarbeiter der Bauverwaltung aus.

„Damit wir für die Zukunft gewappnet sind, haben wir die Erneuerung unserer Kanalisation mit dieser Maßnahme gebündelt“, so Thies. So werde der Schmutzwasser-Kanal saniert und der Regenwasser-Kanal neudimensioniert. Darüber hinaus würden zusätzliche Straßenabläufe angelegt und Hausanschlüsse saniert.

An der großräumigen Buddelei beteiligt sich auch der Kreis Coesfeld. Denn bezüglich ihrer verkehrstechnischen Funktion handelt es sich bei der Gartenstraße nicht um eine Gemeindestraße, sondern um eine Kreisstraße (K 4). Wie berichtet, soll an der Kreuzung mit der Ostland- und der Herrenstraße ein Minikreisel mit einem Durchmesser von 20 Metern angelegt werden. „Hier handelt es sich um eine Empfehlung aus dem Verkehrskonzept 2015“, informierte der Bauingenieur die Kommunalpolitiker. Der Kreisel soll die allgemeine „Verkehrsqualität“ verbessern. Zudem können zukünftig keine Rückstaus mehr entstehen, da die Fußgängerampel überflüssig wird. Die Maßnahme des Kreises beinhaltet auch die Sanierung der Fahrbahn sowie einer Erneuerung der Rinnenanlage.

Doch nicht allein auf der Straßenebene und darunter erstrecken sich Baustellen. Auch über den Köpfen der Verkehrsteilnehmer tut sich einiges: Die komplette Gartenstraße wird zwischen dem Busbahnhof und der Einmündung Münsterstraße mit neuen und zusätzlichen LED-Leuchten ausgestattet.

Thies geht davon aus, dass die aktuell zwischen Busbahnhof und Ostlandstraße bestehende Baustelle aufgehoben werden kann. Hieran schließt sich als zweiter Bauabschnitt der Bereich zwischen Ostlandstraße und Münsterstraße an. Durch dies Aufteilung bleibt stets eine Zufahrt über die Herrenstraße in den Ortskern erhalten.