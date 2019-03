Nach elf Jahren intensiver Kampagnenarbeit ist der „ Equal Pay Day “ neben dem Weltfrauentag zu einem der wichtigsten Aktionstage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern avanciert. In diesem Jahr lautet das Motto „WertsacheArbeit“.

Die KFD St. Laurentius und die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Senden führen ihre jährliche Kampagne am 16. März (Samstag) von 9 bis 11.30 Uhr durch. Das „Café am Brunnen“ und die „Eiszeit“ bieten ihre Räumlichkeiten für diese Aktion an, heißt es in einer Mitteilung. Bei gutem Wetter wird zwischen den beiden Gebäuden ein Infostand aufgebaut. Durch die Unterstützung von mehreren Gewerbetreibenden sei es möglich, neben den Informationen der KFD zum „Equal Pay Day“ auch noch Give-Aways zu verteilen. Die KFD hofft auf eine rege Beteiligung, sodass möglichst viele Plätze besetzt sind und somit die Cafés nach der langen Umgestaltungsphase der Eintrachtstraße unterstützt werden.

„Wert, Mehrwert und Wertschätzung sind in der Arbeitswelt logisch miteinander verknüpft – sollte man meinen“, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter weiter. Die typische Berufswahl, überholte Rollenbilder im Privaten und „geschlechtsgebundene“ Hürden in der Arbeitswelt führten zu Willkür, Diskriminierung und Chancenungleichheit und mündeten nicht selten in unfairer Entlohnung.

„2018 beträgt die Lücke bei der Entlohnung 21 Prozent. Ein Großteil dieses Unterschieds entsteht, weil Frauen überdurchschnittlich oft in Berufen im Bereich der Sozialen Arbeit, Haushaltsbezogenen Dienstleistungen, Gesundheit und Erziehung („SAHGE -Berufe) tätig sind. Was ist uns also die Arbeit von Erzieherinnen, Hauswirtschafterinnen und Pflegerinnen überhaupt wert? Kann es sich unsere Gesellschaft leisten, dass so wichtige Tätigkeiten oftmals in informellen Beschäftigungsverhältnissen, zu niedrigen Löhnen und unter schlechten Arbeitsbedingungen erbracht werden?“