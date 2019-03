Korinthenkacker mit dicken Karren

Was wären die Deutschen schon ohne ihre dekadenten Karren? Ohne übermäßige Pünktlichkeit, Fleiß, Korinthenkackerei und – Gott bewahre – ohne zwei Wochen Malle im Jahr? Immerhin wären wir noch „die Guten“, findet jedenfalls Christoph Sieber – schließlich gehen wir zwar auf Kreuzfahrt und verpesten die Umwelt, den Müll trennt der gute Deutsche dabei aber natürlich trotzdem.

Denn scheint es auch so, als geriete die Welt im Autoland aus den Fugen, bringt eine derbe Prise Sarkasmus nicht nur zurück auf den Boden der Tatsachen, sondern auch ein bisschen Licht ins Dunkel. Die Worte des Kabarettisten Sieber „passen in den Zeitgeist“ meinte darum Besucher Ewald Homann , extra aus Rosendahl angereist, und traf damit die Stimmung am Freitagabend auf den Punkt: Mit Beifallsstürmen, Jubelrufen und Schenkelklopfern belohnte das Publikum in der bis auf den allerletzten Platz gefüllten Sporthalle Siebers neues Programm „Mensch bleiben“.

Sporthalle funktioniert als Kultur-Location

Und musste die Veranstaltung auch wegen der laut Kulturamtsleiter Günter Melchers voraussichtlich noch bis Mitte 2020 dauernden Baumaßnahmen an der Steverhalle in der Halle 2 im Sportpark stattfinden, tat diese „Notlösung“ der guten Stimmung keinen Abbruch.

„Die Populisten sind nichts anderes als die Nichtschwimmer im Schwimmerbecken, die immer am lautesten schreien." Christoph Sieber

Kapitalismuskritik, Identitätskrisen und Ketzerei gespickt von Selbstkritik, Satire und Singerei: Auch vor drastischen Worten schreckte der Christoph Sieber nicht zurück und widmete sich den Problemen einer im Arbeitstrott gefangenen Gesellschaft, die laut dem Kabarettisten „Siri“ (dem Sprachassistenten in Apples iphones) mehr Gehör schenkt als dem gesunden Menschenverstand und seine Meinung nach Facebook-Likes ausrichtet.

Landsleuten die Leviten lesen

Und auch seinen Landsleuten las der 49-Jährige ordentlich die Leviten: Der Deutsche, „Rastafari gefangen im Körper des laubblasenden Korinthenkackers“, verliert sich im Arbeitstrott und sogar in seiner Freizeit „entspannt er sich zum Burnout“, erklärte Christoph Sieber nicht ohne Ironie.

Christoph Sieber in Senden 1/7 Beißender Spott, Selbstkritik und Ketzerisches: Christoph Sieber mit seinem Programm „Mensch bleiben“ in der Sporthalle in Senden. Foto: hha

Und trieften seine Pointen oftmals nur so vor bitterem Spott, bezog er ebenso häufig offen und schonungslos Stellung: Man müsse endlich anfangen nicht „die Armen, sondern Armut zu bekämpfen“, statuierte Sieber. Auch in einer immer schneller werdenden Welt, in der es so viel einfacher wäre, allen anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, dürfe man denen, die einfache Antworten auf komplexe Fragen anbieten und lieber hetzen als offenen Dialog zu leben, keinen Glauben schenken: „Die Populisten sind nichts anderes als die Nichtschwimmer im Schwimmerbecken, die immer am lautesten schreien. Aber wenn die Welt untergeht, sollte man sich am besten nicht an ihnen die festhalten“, stellte Sieber klar.