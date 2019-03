Stürmische Böen haben am Sonntagnachmittag auch einen der beiden Osttürme der Bösenseller Pfarrkirche St. Johannes beschädigt. Ein Stück der Kupferbedachung wurde dabei losgerissen.

Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Bösensell rückte gegen 17 Uhr auch mit der großen Drehleiter aus, um das scharfkantige Stück abzuschneiden und so ein komplettes Abreißen und Herabstürzen des Kupferblechs zu verhindern. Wegen der hohen Windgeschwindigkeiten – „die Drehleiter ist nur bis Windstärke sieben sicher, hieß es auf Anfrage – wurde der Einsatz jedoch abgebrochen. Die Feuerwehr sicherte den Kirchplatz gegen 17.30 Uhr komplett mit Flatterband.

Am Turm hatte sich eine Kupferplatte gelöst. Foto: loy

Der Löschzug Senden, der in Bösensell die Drehleiter samt dreier Kräfte stellte, war am Sonntag gegen 16.20 Uhr in Holtrup, um einen umgestürzten Baum zu zerlegen und die Fahrbahn zu befreien. Vier Sturmeinsätze und eine Brandmeldeanlage in Stift Tilbeck (wo ebenfalls die Sendener Drehleiter mit ausrücken muss) hielten die freiwillige Wehr am Samstag von circa 16.30 bis 19.30 Uhr auf Trab. Betroffen waren die Bereiche Falkenstraße/Steverstraße, Dorfbauerschaft und Rohrkamp.