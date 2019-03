Der Deutsch-Kurdische Freundeskreis feierte am Samstag gemeinsam mit weiteren Partnern im Joseph-Haydn-Gymnasium den Weltfrauentag und konnte über 50 Gäste und Teilnehmer begrüßen. Zu Beginn wurde mit einer Schweigeminute der Opfer von Luftangriffen und Kriegshandlungen gedacht. Organisatorin Semsa Yalcin vom Deutsch-Kurdischen Freundeskreis Senden betonte, wie wichtig Gleichstellung und das friedliche Zusammenleben von unterschiedlichen Religionen sei. Gewalt gegen Frauen bestehe weiterhin, so dass sich nicht nur kurdische Frauen „nicht unterdrücken lassen und ihre Rechte einfordern sollen“, so Yalcin.

Bushra Doski von der Frauenkommission und Ekrem Atalan , Vorsitzender des Deutsch-Kurdischen Freundeskreis Senden, wünschten, dass sich mehr Frauen für Frauenrechte einsetzen. Für die Katholische Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) in Senden freute sich Ulla Röttger, Gast zu sein und sagte gemäß dem Leitbild der KFD „Leidenschaftlich Glauben und Leben“ Unterstützung zu. Gemeinsam könnte man viel erreichen und im Austausch voneinander und miteinander lernen. Neben den zahlreichen Aktivitäten der katholischen Frauengemeinschaft hob Röttger zwei interkulturelle Projekte hervor, die sie mit Yalcin derzeit plane: ein gemeinsamer Frauenabend, zu dem nur Frauen eingeladen werden sollen und die Ausstellung „ÜBER LEBEN“ zu ezidischen Frauen, die nach Senden geholt werden soll.

Im Anschluss hielt Avesta Aydin vom Kurdischen Institut für Bildung und Entwicklung einen Vortrag. Beim gemeinsamen Kampf für Frauenrechte betonte sie: „Zu allererst sind wir Frauen, egal woher wir kommen.“ Unabhängig von Ethnie und Religion solle Frauen eine Stimme gegeben werden. Menschenrechte dürften nicht hinter wirtschaftlichen Beziehungen stehen. Häufig werde Gewalt gegen Frauen als Machtinstrument eingesetzt.

Auch Folklore und Tanz gehörten zum Programm des Internationalen Frauentages. Foto: jpk

Das bestätigte Cicek Yildiz vom Dachverband Ezidischer Frauenrat. Deswegen seien Frauenrechte sehr wichtig. Kleine Schritte könnten Großes bewirken. Ekrem Atalan betonte die große Unterstützung und Solidarität durch die „Aktion Hoffnungsschimmer“. Das Zusammenleben in Senden friedlich zu fördern sei ein gemeinsames Anliegen.

Folklore aus Musik und Tanz bildeten einen emotionalen und bunten Rahmen des Nachmittags. Die junge Sängerin Hozan Aya Jijo intonierte mit einer beeindruckend ergreifenden Stimme kurdische Lieder über Liebe und Hoffnung. Darüber hinaus sangen weitere Gruppen. Spontane Tänze, die das Publikum mitnahmen, ergaben sich schnell. Ein kleiner Basar mit handgemachten Taschen sowie ein Diavortrag wurden ebenso angeboten. Für das leibliche Wohl war durch selbstgemachte Speisen und Getränke reichlich gesorgt.