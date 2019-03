Als der Austausch mit der polnischen Partnerstadt Koronowo begann, erblickten die Schüler, die jetzt auf Reisen sind, gerade das Licht der Welt. Die einwöchige Begegnung mit dem Nachbarland geht nunmehr in die 15. Runde – was die Beteiligten als kleines Jubiläum feierten.

Seit vorigem Donnerstag sind 20 polnische Schüler in Familien in Senden zu Gast. Sie lernen nicht nur das Alltags-, sondern auch das Schulleben kennen. Ihre Partnerschüler besuchen die Edith-Stein-Schule (zehn Schüler), das Joseph-Haydn-Gymnasium (acht) und die Geschwister-Scholl-Realschule (zwei). Die gesamte Gruppe samt begleitender Lehrerinnen und Lehrer wurde am Montag von Bürgermeister Sebastian Täger und weiteren Vertretern der Gemeinde im Rathaus empfangen.

Wohl ein Highlight des Besuchsprogramms dürften die drei Tage in Berlin sein, die am Dienstag beginnen. Dort schauen die Acht- bis Zehntklässler hinter politische Kulissen (Gespräch mit dem Abgeordneten Marc Henrichmann und Führung durch den Reichstag), spüren Geschichte nach (Mauermuseum an der Bernauer Straße und Holocaust-Gedenkstätte) gehen aber auch Shoppen auf dem Ku´damm und im KaDeWe.

Der Gegenbesuch in Koronowo erfolgt im Mai. „Danach stellt sich heraus, ob die Kontakte länger tragen“, sagte Ina Noetzel, Konrektorin der Edith-Stein-Schule.