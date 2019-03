Die Folgen von „Eberhard“ sind flott beseitigt worden: Der Sturm hatte am Sonntag erheblich an den Türmen von St. Johannes Bösensell gerüttelt, wodurch sich eine einzelne Zinkplatte löste. Die Bedeckung des Turms ist aber bereits am Montagmorgen wieder repariert worden. Zumindest vorläufig, wie Helmut Gerweler vom Bezirksausschuss St. Johannes Bösensell auf WN-Anfrage schildert.

Experten eines heimischen Dachdeckerbetriebs rückten dem Schaden zu Leibe. Die Absperrung, die die Feuerwehr am Sonntagabend aus Schutz für Passanten gezogen hatte, verschwand wieder. Im Moment gehe von dem einen der beiden Osttürme keine Gefahr aus, erläutert Gerweler.

Doch das Thema sei noch nicht endgültig abgeschlossen. Um eine dauerhafte Reparatur vornehmen zu können, rücken die Dachdecker erneut an. Damit in luftiger Höhe gründlich gearbeitet werden kann, müsse der Turm sogar eingerüstet werden, kündigte der Vertreter der Pfarrgremien an.