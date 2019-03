Bei der diesjährigen Müllsammelaktion in Bösensell machten sich rund 40 Helfer in sechs Gruppen auf den Weg, um Bösensell „herauszuputzen“. Im Fokus der Aktion auf Initiative der örtlichen CDU standen vor allem Spielplätze und Treffpunkte. Auch am Bahnhof wurde kräftig gesammelt. „Insgesamt haben wir gut 20 Säcke füllen können“, bilanziert Dennis Bozan, Ortsvorsitzender der CDU.

Auch besondere Funde, wie zum Beispiel mehrere Fußbälle sowie Gartenschläuche bis hin zu zahlreichen Schnapsflaschen, waren dabei. Als besonders ärgerlich wurden die vielen zurückgelassene Hundehaufen betrachtet.

Die Aktion, die bereits seit mehreren Jahren auf die Beine gestellt wird, wurde diesmal durch eine breitere Kampagne in den sozialen Netzwerken, der Presse und der Grundschule flankiert. So gab es bereits vorher in der Grundschule einen Elternbrief, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Dies schien sich auszuzahlen: Tatsächlich waren dieses Jahr vor allem viele Kinder dabei. „Wir freuen uns, dass wir so viele tatkräftige Helfer für unsere Aktion gewinnen konnten“, betonten die Organisatoren.

Nachdem der gesammelte Müll am Dorfplatz Vedder verladen und abtransportiert wurde, trafen sich alle Beteiligten zum gemeinsamen Mittagessen im katholischen Pfarrheim. Erfreut über den Erfolg des Einsatzes ließen die aktiven Umweltschützer ihre Aktion ausklingen.