Mitgliederzahl befindet sich im Aufwind

Mitgliederzuwachs, grundsolide Finanzen und ein vielfältiges Mitmach-Angebot für den Ortsteil – diese positiven Botschaften präsentierte die Kolpingsfamilie Bösensell jetzt auf ihrer Mitgliederversammlung, die zum zehnten Mal auf dem Landhof Große Hellmann stattfand. Das Rahmenprogramm wurde gestaltet vom Kooperationspartner der Kolpingsfamilie, der Musikschule Havixbeck und den jungen Musikerinnen und Musikern der Querflötenklasse von Anita Farkas, Klavierschülern von Shuai Liu, Gitarristen von Dominik Korte und Trompeter von Clara Lefering.

Mehr als solide finanzielle Lage

Eine gute wirtschaftliche Bilanz zog Anne Große Holz, die als Kassiererin bereits zum 17. Mal den Finanzbericht vorstellte. Gemeinsam mit Bastian Mersmann gab sie zudem einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten in 2018.

Die Altkleidersammlung war auch im letzten Jahr einmal mehr die wichtigste Einnahmequelle. Auch die Kleider- und Spielzeugmärkte sind aus dem Jahresprogramm der Bösenseller nicht wegzudenken. Unterstützt wurden aus dem Budget der Kolpingsfamilie nicht nur die Spielgruppen, sondern auch die Kursangebote, die vom Schneidern über die Smartphone-Nutzung bis hin zum richtigen Babysitten reichten. Damit ist die Kolpingsfamilie ein wesentlicher Impulsgeber für die Kultur- und Bildungsarbeit im Ortsteil Bösensell.

Ermöglicht wurden durch das erfolgreiche wirtschaften der Kolpingsfamilie auch Spenden an den Kindergarten anlässlich dessen Jubiläum im vergangenen Jahr (1500 €); 1000 € wurden der Pfarrgemeinde für die neue Küche im Pfarrheim überreicht und 500 € für die Seniorennachmittage des DRK gewidmet.

16 neue Mitglieder verzeichnet

Erfreuliches berichtete Bastian Mersmann zudem über die Mitgliederzahl: 16 Neuaufnahmen bei nur fünf Abgängen ließen die Kolpingsfamilie auf 284 Mitglieder wachsen. Dieser positive Trend brachte ihr als zuwachsstärkstem Ortsverband im Kreis Coesfeld als Anerkennung einen Bildungsscheck über 100 € vom Diözesanverband Münster.

Bastian Mersmann stellte auch die Aktionsschwerpunkte für 2019 vor, u.a. das am 21. April ab 19 Uhr geplante Osterfeuer auf dem Hof Große Hellmann und die Aufführungen der Theater AG am 25. und 26. Juni. Weitere Aktivitäten, wie z.B. die Ferienprogramme, finden sich im Internet unter www.kolping.boesensell.info.

Traditionell nahm Matthias Foschepoth dann zum Abschluss bei Kaffee und Kuchen die Mitglieder auf eine Fotoreise durch die Aktionen der Kolpingsfamilie in den letzten 12 Monate mit und ermöglichte mit seinen Archivbildern auch einen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres 1994. Ein Abschluss, der viele Erinnerungen an interessante Termine und Begegnungen in der Geschichte der Kolpingsfamilie Bösensell wieder zum Leben erweckte.

Abschied und Anerkennung für Josef Wiescher

Herzlicher Abschied für Josef Wiescher: nach gut zehn Jahren Tätigkeit als 2. Vorsitzender der Kolpingsfamilie Bösensell verzichtete er auf eine erneute Kandidatur bei den turnusmäßigen Neuwahlen und machte so den Weg frei für Andreas Mersmann, der einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Zuvor hatten der stell. Bürgermeister Georg Jakobs und der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Bösensell Bernhard Eggersmann dem scheidenden Vorstandsmitglied Josef Wiescher für sein jahrelanges Engagement gedankt. Unter dem Beifall der Mitglieder erhielt er aus ihren Händen als Dankeschön und Abschiedsgeschenk einen Gutschein über für ein Frühstück.

Eggersmann seit 25 Jahren Vorsitzender

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen eines Teils des Vorstandes wurde zudem Matthias Foschepoth zum zweiten Kassenprüfer gewählt. Die Wahl zum 1. Vorsitzenden steht erst im kommenden Jahr an, sodass der amtierende Vorsitzende Bernhard Eggersmann nun im 25. Jahr an der Spitze der Kolpingsfamilie Bösensell steht.

Mit Ehrenurkunden und Anstecknadeln geehrt wurden auch langjährige Mitglieder. In seiner für jeden der anwesenden Jubilare sehr individuellen Laudatio hob Georg Jacobs die einzelnen Ämter, Verantwortlichkeiten und besonderen Ereignisse aus ihrer langen Mitgliedschaft hervor.

Geehrt wurden:

Josef Evels, Hubert Mersmann und Ludwig Bertel für 60 Jahre, Bernhard Foschepoth und Egon Dirks (posthum, +2018) für 50 Jahre, Josefine Winkelsett für 40 Jahre und Anne Große Holz für 25 Jahre.

Für die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder sprach Präses Pfarrer Henry die Gedenkworte und ein Totengebet.