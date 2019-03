Königin der Instrumente vorgestellt

Tiefe Eindrücke, hoch oben auf der Orgelbühne von St. Laurentius bescherte Yannick Bode den Mädchen und Jungen der Bonhoefferschule. Denn der Musiker zog am Mittwoch viele Register, um den Grundschülern der zweiten bis vierten Klassen die Orgel näher zu bringen. „Das Besondere ist, dass sie viele andere Instrumente nachahmen kann, zum Beispiel de Flöte oder die Trompete“, erklärte der junge Musiker, um den Worten sogleich Taten in Form von Flöten- und Trompetentönen folgen zu lassen.

Noch viel mehr und viel schönere Klänge können die Bonhoefferschüler, ihre Familien und alle anderen Interessierten am Freitag (15. März) ab 17 Uhr von der „Königin der Instrumente“ hören. Denn zum Abschluss des Musikprojektes „Wie funktioniert eine Orgel?“ lädt die Pfarrei St. Laurentius in Kooperation mit der Bonhoefferschule zu einem Konzert in der Sendener Pfarrkirche ein. Gemeinsam mit Yannick Bode (Orgel) gastiert Leonie Sophia Wulff (Querflöte). Die beiden jungen Musiker intonieren unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Max Reger. So können die Gäste klassische Orgelliteratur, moderne Musikstücke und weitere spannende Hörgenüsse erleben. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Im Pfarrheim konnten die Kinder gemeinsam mit Leonie Sophie Wulff mit Orgelpfeifen experimentieren. Foto: sff

Appetit auf das Konzert machte am Mittwoch auch Leonie Sophia Wulff. Im Pfarrheim hatte sie den „Orgelkoffer“ mit vielen verschiedenen Pfeifen aus Holz und Metall ausgepackt. Mit ihnen konnten die Grundschüler selbst experimentieren und dabei erste Flötentöne entlocken.

Zustande gekommen ist das Projekt, in das insgesamt sieben Klassen eingebunden sind, über Martina Wulff, der Mutter von Leonie Sophia Wulff. Sie ist Konrektorin der Bonhoefferschule. „Mit der Orgel wollen wir den Kindern ein Instrument näher bringen, das man sonst an einer Schule gar nicht vorstellen kann und das über eine enorme Klangvielfalt verfügt“, erläuterte die Lehrerin.

Das Projekt wird von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover unterstützt, an der Yannick Bode und Leonie Sophia Wulff studieren. Denn die Hochschule möchte möglichst frühzeitig junge Menschen für das Orgelspielen begeistern, berichtete Martina Wulff.