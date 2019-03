Anbau ja – aber wann?

Schulen werden immer mehr zu Orten des Lernens und des Lebens. Kein Wunder, dass der „Raum als dritter Pädagoge“, wie es in der Fachwelt heißt, an Bedeutung gewinnt. Für die beiden Grundschulen in Senden stellt sich die Frage des Platzes als erhebliches Problem dar, das sich schon länger abzeichnet und tendenziell verschärft. Als es am Dienstagabend im Schulausschuss auf der Agenda stand, wurde es aber nicht gelöst.

Denn: Die CDU setzte sich mit einem Antrag durch, dass der geplante Anbau der Marienschule „nicht mehr für das Jahr 2019 vorzusehen ist“. Vielmehr sollten die Haushaltsansätze in den Etat für 2020 verlagert werden.

Bei Grünen, FDP und UWG stieß diese Absicht auf „völliges Unverständnis“, wie es von Uwe Kasten von den Liberalen hieß. Berthold Rieger (Grüne) hatte zuvor betont, dass „eine weitere Verschiebung keine Option“ sei. Während sich die SPD bei der Abstimmung enthielt, lehnten UWG, FDP und Grüne den Antrag ab.

Die CDU sieht die Notwendigkeit, das Gebäude zu erweitern, will aber warten, weil sie Fördermittel am Horizont aufziehen sieht. Dies habe der Kontakt zum Landtagsabgeordneten Dietmar Panske erkennen lassen, so Prof. Dr. Martin Lühder (CDU): „Wir wollen nicht sparen, sondern Geld sinnvoll ausgeben.“ Um „kurzfristig handeln zu können“, so der Antrag der Mehrheitsfraktion, sollen die Planungen für einen Anbau vorangetrieben werden. Zum Bürgerpark könnte das Schulgebäude auf zwei Stockwerken jeweils um einen Gruppenraum (etwa in der Größe eines halben Klassenraums) wachsen. Zum JHG hin wäre ein dreigeschossiger Anbau möglich. Beide Projekte zusammen würden mit etwa 450 000 Euro zu Buche schlagen.

Wie die WN-Anfrage ergab, wird die Verwaltung einen Bauantrag zeitnah stellen. Wenn die Maßnahme ins kommende Jahr verschoben werde, sei es wahrscheinlich, dass sie erst nach dem Beschluss des Haushaltes (also im März) begonnen werden könnte. Eine Realisierung zum Start des Schuljahrs 2020/2021 sei dann wohl nicht mehr denkbar, so Bürgermeister Sebastian Täger. Der erste Abschnitt des Projektes wäre mithin erst zum Schuljahr 2021/2022 bezugsreif. Je nachdem, wann Klarheit über Fördermöglichkeiten bestehen, könnte aber auch schneller reagiert werden. „Wir sind flexibel“, betonte Täger.

Ursache für die Raumnot sowohl in Marien- als auch Bonhoefferschule ist die steigende Nachfrage nach Betreuung (OGS, ÜMI) sowie differenzierte Förderung durch Integration und Inklusion. Für die Marienschule gilt, dass der Anbau nur sinnvoll wäre, wenn eine Klasse pro Jahrgang in den gebundenen Ganztag wechselt. Darin sieht Schulgutachter Rainer Hendrichs auch und vor allem „erhebliche pädagogische Vorteile“, wie er im Ausschuss hervorhob. Gaby Vogdt (CDU) versprach, die Marienschule „nicht alleine zu lassen“.

Für die Bonhoefferschule bekräftigte Rektor Michael Hiegemann ebenfalls Raumnot: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“