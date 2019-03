Wenn 208 Viertklässler aus Senden die Primarstufe im Sommer verlassen, verbringen 166 von ihnen ihre weitere Schullaufbahn an ihrem Wohnort. Damit liegt die Schulbindungsquote der drei weiterführenden Schulen in Senden bei 80 Prozent.

Jeweils drei Klassen bilden, wie berichtet, Joseph-Haydn-Gymnasium (84 Anmeldungen) und Geschwister-Scholl-Realschule (80), die Edith-Stein-Hauptschule (21) erreicht eine Klasse.

Das Pendeln zum Unterricht ist in Senden die Ausnahme. Als auswärtige Schulen rangieren Gesamtschule Havixbeck (acht Schüler), Profilschule Ascheberg (sieben), Gesamtschule Nordkirchen (sechs) und Friedensschule Münster (fünf) in der Gunst der Familien aus Senden weit oben, lauteten die vorläufigen Zahlen, die von Fachbereichsleiter Klaus Gilleßen im Schulausschuss vorgestellt wurden. Von jeweils einem Fünftklässler aus der Stevergemeinde angesteuert werden demnach die beiden Gymnasien in Lüdinghausen sowie Hittorf und Marien-Gymnasium in Münster.

Senden entfaltet ebenfalls selbst Anziehungskraft: vor allem nach Albachten, aber auch nach Davensberg und in Einzelfällen in einem Radius, der noch weiter reicht.

Ob das klassische Schulangebot in Senden in Zement gegossen ist, stellte Jan-Peter Klingelhöfer (SPD) in Frage: „Man kann unterschiedlicher Auffassung sein, was das Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem betrifft.“ Der rüttelte damit an einem bestehenden „Burgfrieden“ in einer Frage, die seit Jahren immer mal wieder als Diskussionspunkt aufflammt. Die Debatte aufzugreifen, würde zu weit führen, entgegnete Patrick Alfs (CDU), der generell auf die „Attraktivität“ des bestehenden Repertoires abhob. Ebenso wie Parteikollegin Gaby Vogdt pochte Alfs darauf, trotz hoher Schulbindungsquote in die Ursachenforschung über die Gründe für eine externe Schulwahl einzusteigen. Die bereits zuvor angeregte Fragebogenaktion sollte deshalb nunmehr konkret angegangen werden. Laut Gilleßen hat die Verwaltung dieses Vorhaben auch auf der Agenda. Alle 208 Eltern von derzeitigen Viertklässlern sollen noch Post bekommen.