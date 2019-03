Kräftigen Beifall ernteten Agnes Wiesker, Gertrud Oelerich und Karl Schulze Höping während der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Senden am Dienstagabend im voll besetzten Saal des Hotels Niemeyers. Denn das Führungstrio hatte sich bereiterklärt, für eine weitere Amtszeit von drei Jahren, die Geschicke des Heimatvereins zu lenken. Die drei Vorstandsmitglieder bilden, gemeinsam mit dem Geschäftsführer Martin Lütkemann , dessen Amt dieses Mal nicht zur Neuwahl stand, seit Jahren ein gutes und erfolgreiches Team, teilt der Heimatverein Senden mit. Ferner wurden bei der Versammlung vier Beiratsmitglieder, Karin und Reinhard Archipow sowie Ulrike und Hermann Geuting , im Amt bestätigt, sodass die Wahlen zum Vorstand in wenigen Minuten erledigt waren, heißt es weiter.

Der gesellige Abend stand im Zeichen guter Nachrichten. Denn Gertrud Oelerich verkündete eine überaus positive Entwicklung der Finanzen. Agnes Wiesker konnte seit Amtsantritt vor drei Jahren nun das 100. neue Mitglied im Heimatverein Senden begrüßen. Alle Ereignisse des vergangenen Jahres wurden in einem von Ulrike und Hermann Geuting erstellten Film in Erinnerung gerufen. Martin Lütkemann und Karl Schulze Höping berichteten den Heimatfreunden von den spannenden Arbeiten am Bürgerhaus Palz, wo nach Abstimmung mit der Gemeinde Senden und den Architekten die Freilegungsarbeiten an wichtigen Bauteilen begonnen haben. Hierbei sind zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Einsatz.

Das Programm für das Jahr 2019 verspricht interessante Diskussionsabende, Radtouren, Reisen und Überraschungen. Groß war die Freude bei Maria und Friedhelm Böckenholt, als unter tosendem Beifall die beiden Urgesteine des Heimatvereins Senden mit einer von Helmut Wanko handgemalten Urkunde zu Ehrenmitgliedern des Heimatvereins Senden ernannt wurden, heißt es in der Mitteilung.