„Eine Aktion á la Schilda“

Alfons Hues ( CDU ) ist ein erfahrener „Polit-Hase“, der Entscheidungen seiner Fraktion loyal mitträgt. Am Donnerstagabend war die persönliche Überzeugung des stellvertretenden Bürgermeisters jedoch stärker, als ebendiese Parteidisziplin. So stimmte er im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) gegen den CDU-Antrag, den Bau eines Radweges entlang des Dümmers bis zur B 235 in die Finanzplanung 2022 aufzunehmen. „Ich halte den Radweg für eine Aktion à la Schilda. Die Leute fühlen sich auf den Arm genommen“, sagte Hues. Für ihn sei ein solches Projekt „eine Verschwendung von Steuergeldern“. Ähnlich sahen das die Vertreter von SPD , UWG, Grünen und FDP. So fand der CDU-Antrag bei Stimmengleichheit nicht die notwendige Mehrheit. Bürgermeister Sebastian Täger enthielt sich.

Sprecher der Christdemokraten hatten auf einen Beschluss des Gemeindeentwicklungsausschusses für den Radweg im Zuge des ISEK-Verfahrens sowie auf eine Gefahrensituation an der Münsterstraße hingewiesen. „Der Übergang an der Münsterstraße bleibt doch“, auch wenn ein neuer Radweg entstehe, hielt Achim Peltzer (SPD) dagegen. Philipp Scholz (Grüne) und Thomas Hageney (UWG) vertraten die Auffassung, dass über den Spitalweg eine sichere, an die Fußgängerampel der B 235 angebundene Verbindung zum Wienkamp bereits bestehe.

Ebenso wie im Schulausschuss (WN berichteten) stieß auch der CDU-Antrag, den Anbau der OGS-Räume an der Marienschule ins nächste Jahr zu verschieben, auf Unverständnis bei den Oppositionsparteien. Mit dem Antrag soll die durch ISEK und andere Maßnahmen stark geforderte Bauverwaltung entlastet werden. „Das Programm ist von den Mitarbeitern nicht zu schaffen“, konstatierte CDU-Fraktionssprecher Sascha Weppelmann. Da der genaue Bedarf nach Offenem Ganztag noch nicht klar sei und „Hoffnung auf Fördermittel“ bestehe, sollte mit dem Bau gewartet werden.

„Ich kann nicht nachvollziehen“, so Bettina Scholz (Grüne), „dass im Bereich Bildung und Inklusion gespart werden soll.“ Ins selbe Horn stieß Peter Moll (FDP:): „Wenn die Förderunschädlichkeit vorhanden ist, verstehe ich die zögerliche Behandlung nicht.“ Auch Achim Peltzer (SPD) sah die Dringlichkeit: „Die Marienschule knarzt jetzt schon.“ Und ein zusätzlicher Bedarf nach Offenem Ganztag zeichne sich ab. „Wir sollten ein politisches Signal für die Schullandschaft setzen“, forderte Peltzer. Auch Bürgermeister Sebastian Täger mahnte die Dringlichkeit an. Gerd Gebauer (CDU) beurteilte die Situation entspannter: Übergangsweise könnten Räume im Gymnasium mitgenutzt werden. Es spreche nichts gegen eine Doppelnutzung.

Ein Kompromissvorschlag von Philipp Scholz, 250 000 Euro für eine erste Anbaustufe im Etat zu belassen und nur 200 000 Euro zu verschieben, lehnte die CDU ab. Auf Drängen des Bürgermeisters wurden für Planungsarbeiten 60 000 Euro im Haushalt belassen. Mit dieser Regelung setzte sich die CDU gegen die Stimmen der Oppositionsparteien sowie des Bürgermeisters durch. Einstimmig angenommen wurden die Anträge der CDU, den Bau einer Rampe zum Rathausnebengebäude und den Ausbau des Parkplatzes am „Gastronom“ zurückzustellen.