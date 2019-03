Vorstand erlebt Wandel und Konstanz

Kontinuität und Wandel prägten die Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Senden, die in der Gaststätte Journal stattfand. Als erster Vorsitzender wiedergewählt wurde Thomas Hageney. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Thomas Hueske bestimmt. Dieses Amt hatte zuvor Guido de Roos inne, der zum Geschäftsführer gewählt wurde, teilt die DLRG-Ortsgruppe mit.

Herbert Bergmann hatte auf der letzten Jahreshauptversammlung schon angekündigt, dass er sich zurückziehen wolle, er scheidet nach vielen Jahren aus dem Vorstand aus (wo er als Vorsitzender und Geschäftsführer tätig war). Hermann Geuting zieht sich als Materialwart zurück, er hat außerdem viele Jahre die Ausbildungskurse geleitet. Das langjährige Engagement von Bergmann und Geuting wurde von Hageney mit Dank und Anerkennung gewürdigt.

Als Technischer Leiter I fungiert Hendrik Scheiper, als Technischer Leiter II übernimmt Gisbert Schwarzwald eine neu geschaffene Position. Die Öffentlichkeitsarbeit betreut weiterhin Sandra Büning. Als Beisitzer gehören Carsten Wiesker und Birgit Hueske dem Vorstand an. Zum Kassenprüfer wurden Silke Luckmann und Frank Weiling gewählt.

Beim Rückblick der Jugendgruppe auf das vergangene Jahr wurden herausgestellt: Jugendcamp, Ausflug in den Ketteler Hof, Plätzchenbacken zur Weihnachtszeit, Wachdienst am Halterner Stausee und bei der Sendener Ruderregatta sowie die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften, bei denen sich zwei Mannschaften und zwei Einzelschwimmer für die Landesmeisterschaften qualifizieren konnten.

Als Jugendwart beziehungsweise Stellvertreter wurden Gisbert Schwarzwald und Finn Kramer wiedergewählt. Für Wirtschaft/Finanzen ist Luisa van Husen zuständig. Sie übernahm das Amt schon Mitte 2018 von Charlotte Janning, die aus Studiengründen wegzog.

Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt Lars van Husen von Luisa van Husen. Für Fahrten und Lager ist Frederike Hüging zuständig. Kindergruppenarbeit obliegt Marie Jansen und Maren Lösel (vorher: Frederike Hüging und Marie Jansen). Das Ressort Schwimmen, Retten, Sport verantworten Christoph Heineke und Johanna Langenkämper. Als neue Beisitzer wurden Lara Büning und Tom Bartlett in den Jugendausschuss gewählt.