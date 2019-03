Zu einem Vortrag über Kommunalpolitik trafen sich die Landfrauen sowie Mitglieder der Landjugend und Landwirtschaftlichen Ortsverbände aller Ortsteile. Heinrich Foschepoth , CDU-Ratsherr, referierte über das Thema und verriet, dass er ein Fan der deutschen Demokratie mit all ihren Parteien ist.

Im Laufe des Abends, der von den Landfrauen Senden/Bösensell veranstaltet worden war, erfuhren die Zuhörer, wie sie an Informationen zu aktuellen Themen gelangen könnten. „Abonnieren Sie das Amtsblatt der Gemeinde“ so Foschepoth in der Pressemitteilung, „besuchen Sie uns mal zu einer Ratssitzung, oder Ausschusssitzung. Wir machen nichts im Geheimen, alles ist öffentlich!“

„Der Bürger/die Bürgerin haben das Recht und die Pflicht, sich einzumischen. Leider passiert das meistens erst, wenn man davon betroffen ist. Aber es kann gelingen, wie wir zum Beispiel in Bösensell mit dem Thema Preußenstadion gesehen haben.“ Viele Gäste interessierte natürlich an diesem Abend auch, welche Möglichkeiten es gibt, seitens der Bürger Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen. Dazu erläuterte Foschepoth den Bürgerantrag oder den Ratsbürgerentscheid.

Zum Schluss warb der Mandatsträger aus Bösenseller bei den Zuhörern noch einmal, den Dialog zu pflegen: „Zeigen Sie Interesse an der Politik und sprechen Sie mit den Mandatsträgern. Denn nur so können wir wissen, wie die Meinung der Bevölkerung ist und wie wir die beste Politik für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Senden machen können.“