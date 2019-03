Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zählte am Montag im Pfarrheim in Bösensell 71 Blutspender, davon zehn Erstspender. Ein hervorragendes Ergebnis für Bösensell, resümiert der DRK-Ortsverein in einer Pressemitteilung. Für die Betreuung und das leibliche Wohl der Spender waren 46 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Der nächste Blutspendetermin in Senden ist am 27. Mai (Montag) von 17 bis 21 Uhr in der Grundschule in Ottmarbocholt.