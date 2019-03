Große Aufregung herrschte am Montag unter schaulustige Passanten: Ein Kamerateam war in Ottmarsbocholt unterwegs, um Sehenswürdigkeiten des Dorfes zu filmen. Doch das war nur ein Teil des Films, der über Blau-Weiß Ottmarsbocholt (BWO) gedreht wurde.

Der Verein hat beim Zukunftswettbewerb des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) den dritten Platz belegt und neben einem Preisgeld einen eigenen Kurzfilm gewonnen. Mit diesem Streifen wird BWO bei der Preisverleihung in Kaiserau vorgestellt. Der Verein hat sich mit seiner engagierten Jugendarbeit den Bronze-Platz im Wettbewerb gesichert.

Mit der Drohne über den Platz

Die Dreharbeiten in Ottmarsbocholt begannen bereits zur Mittagszeit: Der Kameramann ließ eine Drohne über den Sportplatz fliegen, um die Anlage an der Clemens-Hagemann-Straße von oben im Bild festzuhalten. Dann ging es weiter ins Dorf, wo das Jallermann-Denkmal und das Backhaus am Spieker auf der Horst die Hauptdarsteller waren.

Am Nachmittag ging es los mit dem Hauptthema: Viele Kinder und Jugendtrainer stürmten in die Sporthalle hinen und trainieren fleißig, unter den aufmerksamen Augen der Betreuer – und der Kamera, der alles in bewegten Bildern festhielt. Vom Engagement und vom Fleiß der Akteure zeigte sich der Kameramann begeistert. Seine Aufgabe bestand darin, die Jugendarbeit im Verein und die Kompetenzen der Jugendtrainer und Gruppenhelfer im Film deutlich werden zu lassen.

Die Qualität der Arbeit beginnt bereits bei der Sicherheit der Ausrüstung sowie beim Aufwärmen der Muskulatur, um Verletzungen zu vermeiden. Draußen auf dem Fußballfeld und drinnen in allen drei Teilen der Halle herrschte reges Treiben. Es wurde geturnt, gepritscht und gekickt, was das Zeug hält.

Training und Gremium besucht

Neben den Trainingseinheiten fand im Sportlerheim auch eine Sitzung des Jugendgremiums statt, das die nächste Jugendvollversammlung plante. Auch diese Arbeit wurde im Film dokumentiert.

Wer den Film sehen möchte, ist am 11. April (Donnerstag) um 19 Uhr im Sportlerheim von Blau-Weiß Ottmarsbocholt willkommen. Dort findet die Jahreshauptversammlung des Vereins statt – unter anderem Bericht über die Verleihung des Preises.