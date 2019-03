Ballspieler hoffen auf Team-Busse

Die beiden Vorsitzenden spielen ein Doppel, bilden ein Team, das Sportarten und Vereinsgrenzen überwindet. Georg Kremerskothen, „Chef“ des ASV Senden (1200 Mitglieder), und Gerd Buchholz, „Boss“ beim VfL Senden (700 Mitglieder), verbindet ein gemeinsames Ziel, das sie mit gebündeltem Einsatz erreichen wollen. Mit der Wucht beider großer Vereine stoßen sie die Suche nach Sponsoren an, die die Anschaffung von Vereins-Kleinbussen stemmen sollen. Ein Kraftakt, der Ausdauer verlangt, sind sich Buchholz und Kremersko­then bewusst.

Je höher die Liga, desto weiter die Wege

Auf dem Wunschzettel stehen zwei bis drei Neun-Personen-Kleinbusse, die die Mobilitätsstruktur vor allem im Jugendbereich deutlich verbessern sollen. Dort ist der Bedarf an „Transport“ von Teams besonders hoch. Denn etwa 20 Junioren-Mannschaften betreibt VfL Senden als reiner Fußballclub, eine nur geringfügig kleinere Zahl an Mannschaften sind im Jugendsport des ASV Senden in den Disziplinen Handball und Volleyball sowie Badminton unterwegs. Und zwar, je höher die Liga, mit umso weiteren Wegen. Touren bis Bonn oder Dresden kommen bei den Assen im Pritschen und Baggern vor, von denen viele ohnehin zum regulären Spielbetrieb in ganz NRW antreten. Handball-Mannschaften treffen nicht nur im Münsterland auf ihre Gegner, sondern reisen bis Ostwestfalen, um Punkte zu machen.

Last verteilt sich bisher auf wenigen Schultern

Zwei Transporter, aus einer Privatinitiative beziehungsweise dem Handball-Sponsorenpool, die der ASV nutzte, stehen nach Angaben von Kremerskothen nicht mehr zur Verfügung. Die Bereitschaft der Eltern, die Fahrdienste zu übernehmen, sei zwar vorhanden. Es werde aber tendenziell schwieriger, verlässliche Absprachen zu treffen, pflichtet auch Buchholz bei. Denn in einigen Mannschaften sei die Zusammensetzung der Spieler so, dass manche Eltern gar nicht in Betracht kommen, die Dienste zu übernehmen – etwa weil ein Auto fehlt. Jedenfalls: Die Last, die Wege für die Mannschaften abzuwickeln, verteile sich auf wenige Schultern. „Es sind immer dieselben, die fahren. Dann stellt sich die Frage, ob das noch fair denen gegenüber ist“, so der ASV-Vorsitzende.

Zusammenhalt der Mannschaften steigt

Zugleich profitiert der Zusammenhalt der Mannschaft davon, als Team geschlossen anzureisen, ist Buchholz überzeugt. Er sieht, ebenso wie sein ASV-Kollege, auch einen positiven Effekt auf die „Gruppendynamik“ innerhalb von Senden: „Der Zusammenhalt der Mannschaften und des Ortsteils Senden kann gestärkt werden.“ Klar sei aber auch, dass zwei bis drei Kleinbusse nicht für die gesamten Fahrten ausreichen. „Die Eltern sollen und müssen in der Pflicht bleiben“, sind sich die Vereinsvorsitzenden einig.

Sie wissen, dass die Latte nicht ganz niedrig liegt, über die es das von Andreas Tinz, Betreiber des Edeka-Marktes in Senden, angestoßene Vorhaben zu hieven gilt. Denn wer sich als Sponsor beteiligen möchte, muss zwar nicht viel berappen, sich aber auf einen längeren Zeitraum festlegen: Sechs Jahre lang werden 25 Euro pro Monat fällig. Dafür werden auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, unterstreicht Manfred Tiemann, Vorsitzender des Gewerbevereins Senden. Denn sowohl das Gemeinwohl wird gefördert als auch auf überzeugende Art und Weise Marketing betrieben, so die Auffassung von Tiemann. Er will die „super Idee“ am Donnerstag in der Sitzung der Gilde in den Kreis der Unternehmer tragen.

Die Vorsitzenden von ASV und VfL Senden können sich vorstellen, auch private Sponsoren zuzulassen. Die Bulli-Akquise sei ambitioniert. Aber: „Senden ist ein gutes Pflaster für eine solche Aktion“, schätzt Ex-Banker und jetzt Unternehmensberater Kremerskothen.