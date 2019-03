Seit fast 30 Jahren besteht zwischen der Gemeinde Senden und der Stadt Jessen eine Städtepartnerschaft. Sieben Mitglieder aus Politik und Verwaltung aus Jessen waren jetzt in der Stevergemeinde zu Gast. „Es war nicht nur Partnerschaft, sondern Freundschaft, die uns bei dieser Reise entgegengebracht wurde“, zogen die Gäste aus Jessen eine positive Bilanz, heißt es in einer Mitteilung. Jessen liegt etwa 100 Kilometer südlich von Berlin und ist flächenmäßig die größte Stadt in Sachsen-Anhalt (noch vor Magdeburg und Halle).

Auf dem Programm standen neben der Besichtigung der neuen Sporthalle in Ottmarsbocholt unter anderem auch ein Rundgang durch den Sendener Ortskern und eine Führung durch das Sendener Schloss. „Auch die Rundfahrt durch die Gewerbegebiete in Bösensell stieß auf großes Interesse“, berichtet der Sendener Fachbereichsleiter Klaus Gilleßen. Er hatte das Treffen gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Astrid Balke vorbereitet.

„Neben dem Austausch auf administrativer und politischer Ebene haben sich im Laufe der Jahre aus der Städtepartnerschaft auch mehrere bürgerschaftliche Kontakte entwickelt“, führt Gilleßen aus. „Bei dem Besuch wurde beispielsweise an den tatkräftigen Einsatz der Sendener Feuerwehr beim Jahrhunderthochwasser in Jessen erinnert“, so Balke.