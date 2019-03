Herr Görner , warum ein Abend über Robert Schumann ?

Görner: Weil er zu den ganz wichtigen und bedeutenden Komponisten der Romantik gehört. In diesem Komponisten bündeln sich Lebensgier und Biederkeit, Liebesfähigkeit und neurotische Abwehr, Genie und Gebrochenheit. Und so liegen Lachen und Weinen in unseren Schumann-Abend sehr nah beieinander.

Und welche Zielgruppen möchten Sie mit diesem Angebot ansprechen?

Görner: Natürlich zunächst diejenigen, die von vornherein an der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts Interesse haben. Und andererseits diejenigen, die so wie ich, neugierig genug sind, die Musik des 19. Jahrhunderts kennenlernen wollen und außerdem diejenigen, die bei meinen Rezitationsabenden waren, die meine Fernsehserie „Lyrik für alle“ bei 3sat gesehen haben und die nun einmal schauen wollen, was der Görner mit den Klavierabenden so macht.

Soweit, so gut. Doch was konkret erwartet die Besucher?

Görner: Außer meiner Person, die nicht mehr rezitiert, sondern den erarbeiteten Text vom Manuskript abliest, erwartet das Publikum zwei außerordentliche, junge Künstler. Zum einen den englischen Tenor Edward Leach, der für die intime, innige Stimmung der Schumann-Lieder zu Texten von Heine, Rückert und Eichendorff wie geschaffen ist. Und die außerordentliche, mittlerweile überall frenetisch gefeierte Pianistin Nadia Singer, die Schumanns Musik regelrecht zu atmen scheint, mal energisch, mal verspielt-beschwingt, mal lyrisch die Musik des Meisters interpretiert.