Vater verschanzt sich mit Kleinkind in Wohnung

Großeinsatz der Polizei in Ottmarsbocholt

Ottmarsbocholt -

An der Kirchstraße in Ottmarsbocholt läuft zurzeit ein größerer Polizeieinsatz. Ein 35-jähriger Familienvater hat sich mit seiner einjährigen Tochter in einer Wohnung verschanzt.