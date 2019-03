Vier Stunden lang hatte sich ein 35-jähriger Familienvater am Mittwoch mit seiner einjährigen Tochter in seiner Wohnung verschanzt und die Polizei- und Rettungskräfte in Atem gehalten. Welche Konsequenzen sein Handeln hat, werde aktuell in Gesprächen zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft , Ordnungsbehörde und Jugendamt geklärt, berichtete Rolf Werenbeck-Ueding , Pressesprecher der Kreispolizei Coesfeld, am Donnerstag auf WN-Anfrage. Der Mann befinde sich noch in Polizeigewahrsam. „Seine Frau ist auf eigenen Wunsch mit der Tochter in ein Frauen- und Kinderschutzheim gegangen“, so Werenbeck-Ueding. Die 32-Jährige werde dort weiterhin betreut und über ihre rechtlichen Möglichkeiten aufgeklärt.

Beziehungsstreit

Ursache für den Großeinsatz mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) war ein Beziehungsstreit zwischen dem Paar, der sich auf die Kirchstraße verlagert hatte. Als die Polizei aufgrund von Zeugenanrufen am Ort des Geschehens eintraf, habe sich der alkoholisierte 35-Jährige aggressiv verhalten. Er habe sich schließlich mit seiner einjährigen Tochter in die Wohnung zurückgezogen und den Aufforderungen der Polizei, die Wohnung zu verlassen, nicht Folge geleistet, erläuterte Werenbeck-Ueding.

Nach vier Stunden überwältigt

Wegen der „zu vermutenden Bedrohungslage für das Kind“ seien SEK und Verhandlungsspezialisten angefordert worden. Zumal der Mann über eine Schreckschusswaffe und eine Armbrust verfügt habe. Nach vier Stunden wurde der 35-Jährige im Hausflur von Spezialeinsatzkräften überwältigt. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen Körperverletzung gegenüber seiner Frau, so der Polizeisprecher. Ob die Staatsanwaltschaft weitere Anklagepunkte sieht oder ob eine psychische Störung vorliegt, sei noch abzuklären.