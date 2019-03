Der Abiturjahrgang 2020 des Joseph-Haydn-Gymnasiums schaut auf straffe Jahre des Lernens zurück. Darum soll der Abschluss der zwölfjährigen Schulzeit beim Abi-Ball angemessen gefeiert werden. Zur Finanzierung dieses Vorhabens haben die Jugendlichen soeben die Aktion „Rent an Abiturient“ gestartet. Bis zum 19. Mai erledigen die angehenden Abiturienten kleine Aufgaben wie Einkauf, Gartenarbeiten, Hausarbeiten oder ähnliches gegen einen „schmalen Taler“.

„Da wir – unserem Bildungswillen entsprechend – auch etwas für unsere Zukunft mitnehmen möchten, versuchen wir uns dadurch schon auf zukünftige Jobs in prekären Arbeitsverhältnissen und auf kaum bezahlte mehrjährige Praktika vorzubereiten“, heißt es in einer Mitteilung des Jahrgangs.

Wer die Aktion unterstützen und Arbeiten an die Jugendlichen vergeben möchte, kann sich dienstags und donnerstags, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, unter ✆ 01 51-11 78 08 12 melden. Aufträge werden auch per E-Mail: s.bonmann77@gmail.com rund um die Uhr entgegengenommen. Die Schüler koordinieren die Einsätze und setzen sich bei passenden Anfragen kurzfristig mit den Auftraggebern in Verbindung. Einsätze sind aufgrund der schulischen Verpflichtungen unter der Woche nur eingeschränkt möglich. An den Wochenenden stehen die Jugendlichen nahezu uneingeschränkt zur Verfügung.

„Mit unseren 93 Mitschülern hoffen wir auf eine angenehme Zusammenarbeit und danken für die Möglichkeit, unsere Abi-Kasse ein wenig zu füllen“, heißt es in der Mitteilung.