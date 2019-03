Es ist eine gemeine Masche, mit der Senioren geschädigt werden: Am Telefon geben sich Betrüger als Polizisten aus und versuchen ihre Opfer dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben, der sich ebenfalls als Polizist ausgibt. 22 Fälle mit diesem sogenannten „Falscher-Polizisten-Trick“ wurden der Polizei am Donnerstag und Freitag allein aus Senden gemeldet.

Lediglich in Coesfeld machten Trickdiebe Beute in Höhe von 149,95 Euro: Ein 82-Jähriger hatte einen Anruf erhalten, bei dem er seine Adresse angegeben hatte. Eine Woche später bekam er den im Anruf angekündigten Brief, für den er per Nachname beim Postboten den Betrag entrichtete, teilt die Polizei mit.

Anhaltspunkte für möglicherweise geplant Einbrüche gab es Anwohnern zufolge im Bereich des Grottenkamp in Senden. Dort wurden am Donnerstag eine junge und eine ältere Frau beobachtet, die sich auffällig verhielten und einen Hauseingang fotografierten. Ob ein Zusammenhang mit den versuchten Trickbetrügen besteht, oder ob es sich nur um harmlose Passantinnen handelt, ist ungeklärt. „In solchen Fällen sollte man seinem gesunden Bauchgefühl folgen und sicher nicht scheuen, die Notrufnummer zu wählen“, so Rolf Werenbeck-Ueding, Pressesprecher der Kreispolizei Coesfeld. Unlängst hätte kleine Hinweise aus der Bevölkerung dazu beigetragen, eine Einbrecherbande dingfest zu machen. Leitgedanke sollte sein: Vertrauen ist gut, Vorsicht ist besser, bestätigt Werenbeck-Ueding.