Gemeinde-Etat im Gleichgewicht

Die Gemeinde Senden hält Ausgaben und Einnahmen in der Waage. Im Entwurf des Haushaltsplan für 2019 stehen Aufwendungen in Höhe von 46,31 Millionen Euro Erträge von 46,66 Millionen Euro gegenüber. Unterm Strich bleibt ein Überschuss von 355 100 Euro, wenn am Ende alles so läuft, wie es im Etat geplant worden ist. Damit fällt das Plus jetzt sogar noch um gut 120 000 Euro größer aus, als bei der Haushaltseinbringung vom Bürgermeister im Dezember erwartet.

Als der Haushaltsplan am Donnerstagabend – wie berichtet – im Gemeindeparlament verabschiedet wurde, kam es aber, anders in den Jahren zuvor, zu keinem einstimmigen Ergebnis. Vielmehr gaben die Grünen ihre Ablehnung zu Protokoll, indem sie mit Nein votierten.

Haushaltsausgleich trotz erwarteter wirtschaftlicher Eintrübung

Einig waren sich alle Fraktionen darin, dass die Kämmerei und die weiteren Ressorts der Verwaltung gute Arbeit mit schlanken Strukturen geleistet hätten. Immerhin halten die Zeiten, in denen die Gemeinde ihren Haushalt ohne Griff in die Ausgleichsrücklage austarieren kann, noch bis einschließlich 2021 an, lautet die Prognose in der Finanzplanung. Dies gelte obwohl die Jahre des wirtschaftlichen Booms, von dem auch die Gemeinde profitiert, allmählich vorüber sein dürften, wie Verwaltung und Politik erwarten.

Zu den Posten, die den Gemeindehaushalt unter den Aufwendungen belasten, zählt abermals die Kreisumlage in Höhe von 11,61 Millionen Euro, die aber 2019 gegenüber dem Vorjahr um gut 440 000 Euro geringer ausfällt. Bei den Personalkosten (9,47 Millionen Euro im Entwurf) wirken sich vor allem Tariferhöhungen aus, die diesen Etatansatz um etwa 450 000 Euro ansteigen lassen.

Unter den Erträgen steuert der kommunale Anteil an der Einkommensteuer mit 11,69 Millionen Euro den größten Batzen bei (fast 700 000 Euro mehr als 2018).

Erwartung an Gewerbesteuer leicht nach unten geschraubt

Bei der Gewerbesteuer schraubt die Kämmerei die Ansätze um 100 000 Euro auf 7,70 Millionen Euro herunter. Die Schlüsselzuweisungen vom Land fallen mit knapp 3,08 Millionen deutlich höher als 2018 (1,21 Millionen) aus – ein Indikator dafür, dass die eigene Steuerkraft der Gemeinde im Veranlagungszeitraum relativ gering war. Was auch mehrere Mandatsträger kritisch anmerkten.

Mit 2,74 Millionen Euro sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen (in etwa das umgekehrte Pendant zu Abschreibungen) im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.

Die Zuweisungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und aus der Integrationspauschale belaufen sich auf 1,88 Millionen Euro, was aber nicht die Kosten decke, so die Kämmerei.

Die Gemeinde ist praktisch schuldenfrei, hat aber, quasi vorsorglich, für die Vielzahl der Investitionen einen Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro im Haushalt veranschlagt.