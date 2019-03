Manfred Tiemann machte aus seinem Herzen keine Mördergrube: „Ich bin angefressen. Wir haben hier die Möglichkeit, wichtige Dinge zu diskutieren, die ich in die Gemeinde tragen kann“, konstatierte der Vorsitzende mit ernstem Blick auf die leeren Stuhlreihen. Lediglich 15 der fast 100 Mitglieder hatten sich am Donnerstagabend zur Generalversammlung des Gewerbevereins Senden im Saal des Hotels Niemeyers eingefunden. Und das, obwohl in den vergangenen Monaten Existenzsorgen angesichts von Umsatzverlusten, Verkehrsproblemen durch Baustellen im Ortskern, die Höhe von Anliegerbeiträgen und das knappe Parkplatzaufkommen beklagt wurden.

„Ich glaube, es ist viel Resignation vorhanden“, nannte Karine Guilleaume-Ucar einen möglichen Grund für die mangelnde Beteiligung. „Es muss einen Aufschrei geben“, plädierte die Rechtsanwältin dafür, die Sorgen der Gewerbetreibenden der Gemeinde gegenüber „aggressiver vorzutragen“. Sie sei nicht dafür, entgegnete Monica Eckmann, jemandem „die Pistole auf die Brust zu setzen“. Der Vorstand müsse stärker als bisher von den Mitgliedern unterstützt werden, forderte die stellvertretende Vorsitzende von den Sendener Gewerbetreibenden. Gleichwohl setzte Tiemann auch ein deutliches Signal in Richtung Kommunalpolitik: „Im Rat sitzen viele, die eine Rente oder ein regelmäßiges Gehalt bekommen. Sie können nicht nachvollziehen, wie schwierig es für Selbstständige ist, Tag für Tag um das Einkommen zu kämpfen.“

Trotz der getrübten Stimmung steckte der Vorstand nicht auf. Bis auf Schriftführerin Stephanie Heymann, die aus persönlichen Gründen ausschied, stellte sich das gesamte Team der Wiederwahl – mit Erfolg.

„Wir bekommen einen supertollen Ortskern, der sich aber nur dann füllt, wenn die Menschen in den Geschäften einkaufen“, wandte Tiemann den Blick in die Zukunft. Dazu sollten Gewerbeverein , Gemeinde, größere Firmen und andere Protagonisten in einem professionell organisierten „Senden Marketing“ oder einem Verkehrsverein gemeinsam an einem Strang ziehen. „Wir müssen diesen Schritt tun“, stellte der Vorsitzende unmissverständlich fest und forderte eine Aufstockung des Gemeindebudgets für das Stadtmarketing. Vergleichbare Kommunen wie Havixbeck oder Lüdinghausen seien diesbezüglich weitaus stärker engagiert als Senden. „Wenn ich unsere Weihnachtsbeleuchtung angucke, bekomme ich Pickel“, nannte der Vorsitzende ein konkretes Beispiel für Nachholbedarf in Sachen Imagewerbung für die Gemeinde. Reparatur, Installation und Lagerung der Beleuchtung würden pro Jahr rund 6700 Euro verschlingen. Die Hälfte davon trage der Gewerbeverein. „Das können wir uns nicht mehr leisten“, so Tiemann. Beiratsmitglied Rüdiger Genius schlug vor, gegebenenfalls ganz auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten, um damit ein Zeichen zu setzen.