Überforderung verhindern

Hinter den Zahlen verbirgt sich konkrete Politik – weshalb die Haushaltsreden alljährlich zu einer Art Generalabrechnung mit den anderen Fraktionen und der Verwaltung werden. Mehr als bisher verliefen Gräben zwischen Opposition und CDU-Mehrheitsfraktion.

Deren Vorsitzender Sascha Weppelmann mahnte, dass die „Fahrt unter Volllast“ die Kapazitäten der schlanken und effizienten Verwaltung dauerhaft zu sehr strapaziere und den „Treibstoff“, die liquiden Mittel der Gemeinde, aufzehre. Die ISEK-Projekte sollten deshalb auf den Ortskern konzentriert werden. Der CDU-„Chef“ verteidigte die Entscheidung, die Erweiterung der Marienschule erst im kommenden Jahr anzugehen. Geschlossen hatte die Opposition ihre Kritik an der CDU-Haltung in ihren Reden herausgestellt. Sollte sich eine Förderung früher abzeichnen, könne noch reagiert werden, so Weppelmann.

Angesichts einer sich wohl eintrübenden Wirtschaft mahnte Achim Peltzer (SPD), die Haushaltskonsolidierung nicht aus dem Blick zu verlieren und durch die Ausweisung von weiteren Gewerbegebieten und Firmen-Akquise die eigene Steuerkraft zu steigern.

Mehr Anstrengungen für Umwelt- und Klimaschutz mahnte Philipp Scholz für die Grünen an. Mobilität müsse „neu gedacht werden“, Baugebiete sollten stärker verdichtet und das „Windkraftkonzept endlich umgesetzt“ werden.

Auf die Diskrepanz zwischen den Einnahmen durch die Gewerbesteuer (375 Euro pro Kopf laut Etat 2019) und den Ausgaben für Investitionen (839 Euro pro Einwohner) hob Thomas Hageney für die UWG ab. Auch er pochte darauf, die eigenen Finanzquellen durch eine noch aktivere Wirtschaftsförderung und Flächenausweisung stärker sprudeln zu lassen.

In dieselbe Kerbe hieb Uwe Kasten (FDP). Er stellte die Frage, ob „in Senden zu lange zu wenig für die Akquise der Gewerbesteuer getan“ worden sei. Ebenso wie die Vorsitzenden der anderen Fraktionen appellierte Kasten, die geplanten ISEK-Maßnahmen auf den Prüfstand zu stellen und Prioritäten zu setzen.

Was die Sprecher aller Parteien anerkannten, war, dass in Senden viel Geld für die Förderung von Jugendarbeit, Schulen und Sportvereine aufgebracht werde.