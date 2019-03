Rund ein Drittel des Haushaltsvolumens fließt in Investitionen. Im laufenden Etat schlagen folgende Posten am stärksten durch: Für Grunderwerb werden 3,5 Millionen Euro angesetzt, die Sanierung der Steverhalle steht mit 3,4 Millionen Euro zu Buche. Für die Neugestaltung am Laurentius-Kirchplatz und seinem Umfeld sind 1,4 Millionen Euro angesetzt; für die Kanalisation in diesem Areal werden 800 000 Euro aufgebracht. Insgesamt investiert die Gemeinde 16,5 Millionen Euro. Wozu auch jeweils 700 000 Euro für den „Stadtplatz“ am Kanal und den Umbau von Haus Palz springen gelassen werden.

Zu den Investitionen in den Ortsteilen zählen Neubau einer Trauerhalle und Neugestaltung eines Mehrgenerationenplatzes Auf der Horst. In Bösensell stehen die Erneuerung des Umkleidegebäudes/Vereinsheims des SVB und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses auf der Agenda. Der Umbau des ehemaligen Sparkassengebäudes und die Umgestaltung des Schulhofs der Grundschule finden sich ebenfalls in der Kategorie der Investitionen wieder.

„Unsere Schulen sind uns lieb und teuer“, betont Bürgermeister Sebastian Täger mit Blick darauf, dass die Aufgaben als Schulträger – von OGS bis Digitalisierung – das größte Budget im Gemeindehaushalt bilden. Allein das, was die Gemeinde jenseits von Förderung und Zuschüssen auf diesem Feld selbst tragen muss, beläuft sich auf rund fünf Millionen Euro – ein Betrag, der seit 2015 um 37 Prozent zugelegt hat, wie Täger und die Leitung der Kämmerei vor der Presse betonten.

Was der Verwaltungsvorstand aber auch hervorhob, ist, dass die Investitionsquote wegen der damit einhergehende Belastung besonders des Bauressorts und der künftigen Abschreibungen zurückgefahren werden soll.