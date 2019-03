Drei Tage Zeit, um ein soziales Projekt umzusetzen – das ist die Idee, die hinter der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) steckt. Vom 23. bis 26. Mai (Donnerstag bis Sonntag) findet die bundesweite Aktion nach 2001, 2009 und 2013 zum vierten Mal statt, und auch in diesem Jahr beteiligen sich viele Sendener Gruppen. So sind aus Ottmarsbocholt die Pfadfinderinnen und die Messdiener mit von der Partie, in Senden werden die Pfadfinder, die Messdiener, die Landjugend und das Jugendrotkreuz aktiv. Vertreter der teilnehmenden Gruppen haben sich nun für die Planung und Koordination der Aktion getroffen.

Während in den vergangenen Jahren immer zum Start der Aktion bekanntgegeben wurde, welche Projekte zu bewältigen sind, haben sich die Gruppen dieses Mal dazu entschieden, sich im Vorfeld selbst Projekte zu suchen. So soll in Ottmarsbocholt durch den Bau von Insektenhotels und dem Anlegen von Blühstreifen dem massiven Insektensterben aktiv entgegengetreten werden.

Die Sendener Gruppen wollen durch die Umgestaltung des Außengeländes des Altenheimes St. Johannes die Lebensqualität der Bewohner verbessern. Unter anderem sollen dort mit dem Rollstuhl erreichbare Hochbeete angelegt werden. Außerdem sollen Palettenmöbel gebaut werden, die im Umfeld des Pfarrheims genutzt werden könnten.

Was sich bei der neuen Auflage der 72-Stunden-aktion nicht ändern soll: Es soll nicht allein das „Malochen“ im Vordergrund stehen, sondern auch das gemeinsame Kennenlernen nicht zu kurz kommen. So sind gemeinsame Mahlzeiten ebenso geplant wie Lagerfeuerrunden am Abend. Für Freitag steht ein gemeinsames Fest mit den Bewohnern des Altenheims auf dem Programm, zu dem auch die Ottmarsbocholter vorbeikommen wollen. Motto Arbeiten und genießen.