Mucks­mäuschen still ist es in der Klasse 1/2 c. Nur ein leises Grunzen tönt aus den beiden Tierboxen, die unter der Wandtafel stehen. Gespannt warten die Kinder darauf, dass die Stars des Morgens, die Mikroschweine Resi und Pumba, endlich ins Schweinwerferlicht treten. Pia Bodenender hat die beiden Ferkel in die Klasse mitgebracht. Denn die angehende Lehrerin schreibt zurzeit an ihrer Masterarbeit zum Thema „Tiergestützte Therapie“. Gemeinsam mit dem Tiertrainer Florian Symanzig untersucht sie in der Davertschule, welche Effekte bei den Kindern im Umgang mit den Schweinchen erzielt werden.

„Hunde, Pferde und Delfine sind typische Therapietiere. Mit Schweinen gibt es fast noch gar nichts. Sie werden nahezu ausschließlich als Nutztiere gesehen“, erzählt die Studentin. Das bestätigt Margarete Plankerman, Klassenlehrerin der 1/2 c: „Die Kinder haben gesagt: Schweine sind dreckig, die suhlen sich und man möchte sie lieber als Schnitzel auf dem Tisch haben.“

Am Dienstagmorgen machten die Erst- und Zweitklässler jedoch ganz andere Erfahrungen, als sie Rosi und Pumba streicheln und mit Bananen und Salat füttern durften. „Ganz weich“, sagt Lenja entzückt, als sie Rosi über den Rücken streichelt. „Irgendwie flauschig“, meint Elias, als er an der Reihe ist. Ganz anders Sams Eindruck: „Fühlt sich an wie Bärenfell“, tut er seine Meinung kund. Beim Füttern fallen den Kindern besonders die nicht gerade gepflegten Tischmanieren auf: „Zuhause darf ich nicht so schmatzen“, kommentiert Louis. Bodenender erzählt den Kinder aber auch, dass die Schweinchen traurig sein können und dann den Kopf hängen lassen. Und dass sie laut quieken, wenn ihnen etwas nicht passt.

„Schweine haben einen hohen therapeutischen und pädagogischen Wert, weil sie extrem authentisch sind – wenn sie etwas nicht wollen, machen sie das sehr deutlich“, erklärt die Studentin im WN-Gespräch. Daher fordere und fördere der Umgang mit ihnen hohe Sensibilität, Impulskontrolle, Empathie und Achtsamkeit, führt die Pädagogin aus. Insofern sei ein Einsatz als Therapietiere auch bei Menschen mit Behinderungen und alten Menschen denkbar. „Ich denke, dass die Kinder erkennen: Schweine sind eigentlich ganz süß und auch schlau. Und dass sie sie später als Individuum sehen, und nicht nur als Nutztier“, sagt sie.

Welchen Effekt das Pilotprojekt an der Davertschule hat, wird sich beim letzten Unterrichtsbesuch, kurz vor den Osterferien, zeigen. Dann werden die Aussagen der Grundschüler über die Tiere mit den zu Beginn des Projektes gemachten verglichen. Die Kurzformel „Schwein gleich Schnitzel“ dürfte wohl nicht mehr gelten. „Was die Kinder für sich aus dem Projekt mitnehmen, ist aber allein ihre eigene Sache“, so Bodenender.