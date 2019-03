Endspurt auf dem Sendener Wertstoffhof: Nur noch am Freitag und am Samstag (29. und 30. März) können dort während der regulären Öffnungszeiten elektronische Datenträger und Aktenordner zur sicheren Entsorgung abgegeben werden. Dieser Service ist kostenlos.

„Unser Zusatzangebot ist sehr gut angenommen worden“, freut sich Jörg Säckl. „Wir hatten Anfragen aus der Bevölkerung und haben die Aktion nach 2018 jetzt erneut angeboten. Der März eignet sich besonders gut, weil sich viele Zeit für einen Frühjahrsputz nehmen“, sagt der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Der 19 Kubikmeter fassende spezielle Papier-Container sei seit Beginn der Aktion am 1. März über die Hälfte gefüllt worden. „Es handelt sich vornehmlich um Aktenordner, Kontoauszüge, Gehaltsabrechnungen, Versicherungsunterlagen und andere sensible Papiere“, berichtet Julia Zierow . Die Remondis-Niederlassungsleiterin weist insbesondere darauf hin, dass der Container sowie die gelbe Tonne für Festplatten und Memorysticks sowie der grüne Container für CDs, Disketten und Chipkarten ständig verschlossen sind. „Wer Datenträger entsorgen möchte, muss sich bei unserem Mitarbeiter Anton Bernard melden. Er schließt auf und bleibt so lange, bis alles im Behälter ist und schließt dann wieder zu. So ist die Vertraulichkeit in jedem Moment gewährleistet“, verspricht Zierow.

In der kommenden Woche werden die Sammelbehälter zur Rhenus Data Office GmbH nach Appelhülsen gebracht. Dieses Tochterunternehmen von Remondis ist auf die ordnungsgemäße Akten- und Datenträgervernichtung spezialisiert. „Das Sammelgut wird zerkleinert und dann mit einem Ventilator verblasen, sodass die Daten nicht mehr reproduzierbar sind“, skizziert Säckl das technische Verfahren, das angewendet wird.

Aufgrund des Bedarfs und der positiven Erfahrungen soll auch im kommenden Jahr wieder eine Datenentsorgung auf dem Sendener Wertstoffhof angeboten werden.