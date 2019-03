Talente entdecken und fördern

Die Edith-Stein-Schule und die Procar Automobile Münsterland GmbH in Münster sind offizielle Kooperationspartner im Projekt „Partnerschaft Schule-Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen. Vertreter von Unternehmen und Schule unterzeichneten jetzt eine entsprechende Vereinbarung. Damit steigt die Zahl der Kooperationen in Münster auf 85, teilt die Kammer mit. Für die Gemeinschaftshauptschule Senden ist es bereits die neunte Partnerschaft mit einem Unternehmen in der IHK-Initiative.

Persönliches Kennenlernen als Schlüssel zum Erfolg

Hauptziel des IHK-Projektes ist es, die Schüler bei der Berufsorientierung sowie die Unternehmen bei der Sicherung des Fachkräftenachwuchses zu unterstützen. „Der Schlüssel zum Erfolg ist das persönliche Kennenlernen: Die Schüler erkennen ihre Interessen und das Unternehmen findet Talente, die es zu fördern lohnt“, betont IHK-Projektmitarbeiterin Melanie Vennemann .

Die Procar-Gruppe ist mit 21 Standorten der größte BMW-Partner in Nordrhein-Westfalen, lautet die Pressemitteilung. Beim „Mini“ ist das Unternehmen bundesweit die Nummer eins.

Procar Automobile Münsterland lädt Schüler und Lehrer der Edith-Stein-Schule zu Betriebsbesichtigungen ein, um ihnen Einblicke in die Arbeitsweise des Betriebes zu ermöglichen und das Ausbildungsangebot zu präsentieren. In Projekten und durch Unterstützung der Kraftfahrzeug-AG lernen Schüler Grundlagen der Kfz-Reparatur kennen. Zudem gehen Auszubildende als IHK-Ausbildungsbotschafter in die Schulklassen, um über Ausbildungsberufe zu informieren.

Standortleiter Vedran Josipovic unterstreicht angesichts des bereits spürbaren Fachkräftemangels die Notwendigkeit, keine Talente unentdeckt zu lassen: „Um unser Unternehmen nachhaltig weiterzuentwickeln, müssen wir schon heute offensiv auf die jungen Leute zugehen und immer wieder begabte und motivierte Jugendliche entdecken, ausbilden und fördern.“ Nur so könne ein Betrieb wettbewerbsfähig bleiben.

Schulleiter Rainer Leifken betont: „Das IHK-Projekt bietet unseren Schülern, aber auch den Lehrern die Chance, Betriebe hautnah kennenzulernen und sich für Ausbildungsberufe und die Wirtschaft nachhaltig zu begeistern. Durch Ausbildungsbotschafter und die Unterstützung der Kfz-AG von Procar-Mitarbeitern wird ein persönlicher Kontakt aufgebaut, der Schülern den Weg in das Berufsleben erleichtert.“