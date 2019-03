Autos bleiben, Eigentümer wechselt

Zwei Meisterbriefe hängen noch an der Wand, Fotos der Kinder stehen auf dem Fensterbrett. Doch der Schreibtisch, ebenso wie der Rest des Büros, wirkt schon ziemlich leergeräumt. Äußerlich packt Ernst-August Nordhaus an diesem Freitagmorgen Kisten, innerlich ist er dabei, einen Schlussstrich zu ziehen. Nach gut 35 Jahren verabschiedet er sich von seinem Betrieb – einem Familienbetrieb im besten Sinne. Ford Nordhaus gehört zwar, was den Namen betrifft, zukünftig nicht der Vergangenheit an. Aber zum 1. April übernimmt ein neuer Eigentümer die Regie.

Quäntchen Wehmut trotz Freude über Konstanz

Ein Quäntchen Wehmut beschleicht Ernst-August Nordhaus und seine Ehefrau Angelika durchaus, wenn sie darauf blicken, dass sie „Zündschlüssel“ ziehen – doch dass der „Motor“ weiterbrummt tröstet die Unternehmer schon. Die Übergabe zum 1. April an Stefan Kauke, Geschäftsführer und Inhaber des Autohauses Ford Reher GmbH in Selm-Bork, sei reibungslos und ohne die Suche nach einem anderen Partner eingestielt worden. Gleichwohl endet damit die lange Geschichte eines Familienbetriebes, die bis 1930 zurückreicht.

„ Das war schon eine Granate. Das war schon eine Granate. “ Ernst-August Nordhaus über seinen Ford Capri mit damals üppigen 108 PS

Die Zäsur lässt sich nicht vermeiden, denn weder der Sohn, der als Entwicklungsingenieur bei VW der Branche beruflich treu geblieben ist, noch die Tochter wollten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. „Die wissen, was wir hier reingesteckt haben“, äußert das Ehepaar Nordhaus Verständnis für die Entscheidung ihrer Kinder.

Eigentümerwechsel: Ernst-August und Angelika Nordhaus haben ihren Betrieb übergeben. Foto: Dietrich Harhues

Das Leben als Unternehmer bedeutete: „An erster Stelle stand das Geschäft.“ Nicht nur zu den Öffnungszeiten, sondern auch darüber hinaus. Denn da bekannt war, dass die Eigentümer am Betrieb wohnen, „scheuten sich manche Kunden auch nicht, am Wochenende oder abends zu schellen“, erinnert sich Ernst-August Nordhaus.

Mit Nähmaschinen und dem Shuttle zur Messe fing es an Der Großvater von Ernst-August Nordhaus gründete das Unternehmen 1930 mit der Verlegung des Wohnhauses von Gettrup ins Dorf. In gepachteten Räumen an der Mühlenstraße errichtete er ein Geschäft für Fahrräder und Nähmaschinen samt Werkstatt. Weiteres Standbein: ein Omnibusunternehmen, das Touren zur Freilichtbühne in Heeßen, zum Fußball, Radrennen in Münster oder zum Wildpferde-Fang im Merfelder Bruch anbot. 1932 wurde ein Linienverkehr aus Schölling zu den Messen in St. Laurentius eingerichtet.Anfang der 1950er Jahre wurden Geschäft, Wohnhaus und Werkstatt an der B 235 errichtet, 1984 übernahm Ernst-August Nordhaus den Betrieb vom Vater und dessen Brüdern. Mit der Partnerschaft mit Ford in den 1960er Jahren begann über Reparaturen hinaus der Autohandel.Eines der liebsten Modelle von Nordhaus war der Capri. Ein Auto mit Charakter, während „heute sich alle Modelle ähneln“. Und damals war sein Exemplar mit 108 PS gut bestückt: „Das war schon eine Granate“, erinnert sich der Kfz-Meister. ...

Viele Kunden halten die Treue

Geholfen habe er immer gerne – und sei mit der Treue der Kunden belohnt worden. Auch wenn sich neben dem technischen Wandel ebenfalls das Verhalten einzelner Kunden änderte: Die sich lange haben persönlich beraten lassen, um dann irgendwo im Internet den Kauf abzuwickeln. Die Treue der Kunden und die Freude am Kontakt mit ihnen sei aber stets geblieben. „Manche hatten in diesen Tagen Tränen in den Augen“, schildert Angelika Nordhaus die Phase des Abschieds.

Engagement in der Innung Vom Katalysator über ABS bis zu Assistensystemen: Ernst-August Nordhaus (64) erlebte den Wandel in Fahrzeugen und der Branche. Dem Handwerk diente und dient der doppelte Meister (Kfz-Mechanik und Kfz-Elektrik) in mehreren Funktionen: Als Vorstandsmitglied der Kfz-Innung Coesfeld, als Mitglied des Prüfungsausschusses und technischer Berater in der Kfz-Schiedsstelle der Innung. Die Diesel-Debatte kann er nicht verstehen – und empfiehlt weiter diesen Antrieb. ...

Zum Adieu gehörte auch, dass ehemalige Beschäftigte noch einmal anklopften. Konstanz prägte das Verhältnis zu den Mitarbeitern, die ein Stück weit in den Genuss vom Familienanschluss gelangten, so beispielsweise bei Mahlzeiten auch mal Platz am Tisch der Nordhaus nahmen. „Ohne sie zu bemuttern“, wie Angelika Nordhaus ergänzt. Erst vor wenigen Jahren wurde mit Bernhard Suttrup wohl ein Rekordhalter verabschiedet: Er hatte 52 Arbeitsjahre, von der Lehre bis zum Ruhestand, als Kfz-Geselle bei Nordhaus „auf dem Buckel“. Die aktuell vier Beschäftigten werden übernommen, wenn am Montag ein neuer Chef sein Büro bezieht.