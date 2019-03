Ein wenig Zeit und Geduld müssen die Verkehrsteilnehmer, die auf der L 844 in der Venne unterwegs sind, schon noch mitbringen. Doch das Ende der seit Mitte Dezember bestehenden Großbaustelle zwischen der Einmündung der K 23 und der Venner-Moor-Brücke kommt in Sicht. „Der neue 1,8 Kilometer lange Rad- und Gehweg ist voraussichtlich Mitte Juni fertig“, berichtete Marcus Thies am Freitag bei einem Pressetermin in Venne. „Diese Baustellen ist damit eine der wenigen, in denen wir vor dem Plan fertig sind“, freute sich Bürgermeister Sebastian Täger über die zügige Bauausführung durch die Firma Gieseke. Bauherr ist der Landesbetrieb Straßen, in dessen Auftrag die Gemeinde Senden die Planung übernommen hat.

2,5 Meter breit wird der in beide Richtungen befahr- beziehungsweise begehbare Weg, den ein 1,75 Meter breiter Sicherheitsstreifen von der Fahrbahn trennt. Nach Fertigstellung erfüllt das Streckenstück zwei Funktionen: Zum einen stellt es für Spaziergänger und Wanderer eine sichere Verbindung zwischen dem Naturschutzgebiet Venner Moor und der Venner Kirche, dem Kreuzweg und dem Restaurant „Venner Moor“ her. Zum anderen „ist der neue Weg in der Velo-Routen-Planung der Stadtregion Münster enthalten“, berichtete der stellvertretende Bauamtsleiter Klaus Mende . Die Verbindung über den Dortmund-Ems-Kanal werde letztlich durch einen ebenfalls 2,5 Meter breiten Radweg auf der neuen Venner-Moor-Brücke hergestellt. Sie soll Anfang 2021 fertig sein (WN berichteten).

Auch die Überquerung der vielbefahrenen Landstraße in der Venne soll sicherer werden: „Voraussichtlich im Mai wird auf Höhe des Parkplatzes des Restaurants eine Fußgängerampel installiert“, kündigte Thies an. Gleichzeitig werde auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Geh- und Radweg bis zum Wirtschaftsweg angelegt. Auch das Motto „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ ist in der Venne ein Thema. Denn die vorhandenen Straßenlampen werden durch eine zeitgemäße LED-Beleuchtung ausgetauscht, informierte Mende.

Da die bestehende Bushaltestelle am Restaurant dem neuen Geh- und Radweg im wahrsten Sinne des Wortes im Wege steht, wird sie zurückgebaut. Stattdessen wird in Richtung Ottmarsbocholt, hinter dem Parkplatz, eine Busbucht mit Haltepunkt angelegt.