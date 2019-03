Erste Sprechstunde mit Sozialarbeiterin Judith Loick am heutigen Montag: Die Gemeinde Senden und das Kommunale Integrationszentrum (KI) im Kreis Coesfeld werden ab April das Angebot „KI vor Ort“ wiederaufnehmen. An jedem ersten und dritten Montag im Monat wird KI-Sozialarbeiterin Judith Loick für alle in der Flüchtlingsarbeit Aktiven und daran Interessierten ein offenes Ohr haben.

Holger Bothur , Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales der Gemeinde Senden, betont in der Pressemitteilung: „Durch die Termine des KI in unserem Hause können Kooperationen, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, schnell und unkompliziert initiiert werden.“ Durch das große Engagement der haupt- und ehrenamtlichen Akteure ist das Netz der Unterstützungsangebote für Neubürger in Senden sehr gut ausgebaut. An den Stellen, wo es dennoch zusätzlichen Unterstützungsbedarf gibt, kann im Rahmen der Sprechzeiten von „KI vor Ort“ gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.

„Ich freue mich auf einen regen Austausch, um die Situation der Neubürger und aller an ihrer Integration beteiligten Aktiven in Senden bestmöglich auszugestalten“, betont Loick.