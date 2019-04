Bezirksbeamter verlässt Senden – zumindest auf Zeit

Sie sind nah am Bürger und liegen den Bürgern am Herzen: Ulrich Rödiger und Reinhard Wehrland sorgen als Bezirksbeamte für Polizeipräsenz. Die erfahrenen Ordnungshüter arbeiten seit 2015 zusammen, als Wehrland in seiner Heimatgemeinde eingesetzt wurde, in der Rödiger seit 2011 seinen Dienst versieht. Nicht selten rücken die beiden Hauptkommissare als Gespann aus – allerdings ist diese Besetzung zunächst einmal passé. Denn: Rödiger ist zum 1. April von Senden „abkommandiert“ worden.

Vertretung – „zunächst mal einige Wochen“

Grund: Er übernimmt eine Krankheitsvertretung in Nordkirchen. Wie lange Rödiger abgezogen sein wird, ist offenbar noch offen. Auf Anfrage der WN ist in der Pressestelle der Kreispolizei Coesfeld von „zunächst mal einigen Wochen“ die Rede. Während dieser Zeit werde sich die Polizei aber bemühen, „dass Senden von den Kollegen der Wache Lüdinghausen, wenn es eben geht, unterstützt wird“. Wehrland solle nicht alle Aufgaben alleine übernehmen müssen. „Da haben wir ein Auge drauf“, beteuert Björn Storks von der Polizeipressestelle.

Behörde kündigt Veränderung nicht vorher an

Die personelle Veränderung sei nicht von der Behörde mitgeteilt worden, da es sich um eine „Notfalllösung“ handelt und nicht um eine dauerhafte Veränderung am Status von Senden. Storks räumt ein, dass eine Information der Bürger in der Stevergemeinde aber womöglich besorgte Nachfragen verhindert hätte.

Bevor jetzt Senden eine Vakanz in Nordkirchen überbrückt, war einer der beiden Bezirksbeamten aus Ascheberg dort „in die Bresche gesprungen“. Rödiger will sich weiterhin um den Ortsteil Ottmarsbocholt kümmern.

Für die Gemeinde Senden zählt, „dass die zweite Stelle in Senden nicht zur Disposition steht“, wie es im Rathaus auf WN-Anfrage heißt. Es sei selbstverständlich, dass „man sich krankheitsbedingt gegenseitig hilft“, ergänzt die Verwaltung in ihrer Stellungnahme.

Unter den Bürgern, die ihre festen Ansprechpartner zu schätzen wissen, finden sich jedoch auch skeptische Stimmen, die fürchten, dass eine zeitlich noch unbefristete Vertretung lange andauern könnte. Die Polizei weist unterdessen darauf hin, dass personelle Engpässe, die nicht nur Coesfeld betreffen könnten, lediglich mittelfristig ausgeglichen werden könnten. Das Land habe dafür die Einstellungszahlen der Beamten erhöht.

Das Aufgabenspektrum der „Dorfsheriffs“ reicht übrigens viel weiter, als beispielsweise die morgendliche Schulwegsicherung. Vielmehr vollstrecken sie auch Haftbefehle, bei denen es um säumige Zahler von Summen zwischen zehn und 10 000 Euro geht. Waffenkontrollen gehören ebenfalls zum Alltag. Sie schauen regelmäßig bei Jägern, Landwirten, Sportschützen und Mitarbeitern von Sicherheitsdiensten nach, ob die registrierten Pistolen und Gewehre ordnungsgemäß aufbewahrt werden. Auch bei akuten Einsätzen sind die Beamten mit vor Ort gefordert – wie jüngst erst mit einem alkoholkranken polnischen Arbeiter eines Gartenbaubetriebs, der im Wals -kamp Unruhe gestiftet hat.