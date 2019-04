Im nunmehr 20. Jahr besteht der „Rote Keil“. Für den Gründer des Netzwerkes gegen Kinderprostitution, Dr. Jochen Reidegeld, war dies Anlass am Dienstagabend zum Besuch der Ortsgruppe Senden. Im Pfarrheim St. Laurentius hielt er Rückschau auf das bisher Erreichte und gab einen Ausblick auf die folgende Projekte.

Der Ortsvereinsvorsitzende Werner Bußmann machte bei der Begrüßung deutlich, dass die Sendener im Roten-Keil-Netzwerk aufgrund der relativ hohen Mitgliederzahl eine Sonderstellung einnehmen. Das möchte er aber nicht als Kritik an den anderen Ortsgruppen verstanden wissen: „Wenn man keine Mitglieder findet, dann ist das halt so“, sagte Bußmann.

Zum Einstieg berichtete Reidegeld unter anderem von einer jungen Frau in Sierra Leone, die durch das dortige Projekt aus der Prostitution befreit wurde, einen Catering-Service gründete und nun fünf weitere Mädchen aus dem Projekt einstellen konnte. Danach stellte er den aktuellen Stand des neuen Erscheinungsbildes des „Roten Keils“ vor, das auch der Weiterentwicklung des Vereins Rechnung tragen soll. Während in den vergangenen 20 Jahren das Hauptaugenmerk darauf lag, Wut zu kanalisieren, betroffenen Kindern Schutz zu bieten und Präventionsmaßnahmen gegen Kinderprostitution zu etablieren, soll nun hinzukommen, den Betroffenen Hoffnung, Zukunft und Perspektive zu geben.

Zum Abschluss seiner Ausführungen ging Reidegeld noch auf die Missbrauchssituation in der katholischen Kirche ein. „Es reicht nicht, zu sagen, die Haltung muss sich ändern. Es müssen sich auch Strukturen ändern“, so der stellvertretende Generalvikar des Bistums Münster. „Dass in unserer Kirche die oberste Riege allein von Männern besetzt ist, ist ein Zustand, der sich ändern muss, und dafür haben wir auch keine zehn Jahre mehr Zeit.“

Im Anschluss berichtete Volker Schwarz über die Gründung und Entwicklung der Rennradgruppe „Team Roter Keil“, das inzwischen auf 40 Radler angewachsen ist. Die Aktiven haben im vergangenen Jahr rund 2500 Euro für die Aktivitäten des Roten Keils erradelt.

Der zweite Vorsitzende Gregor Schmidt berichtete von den Aktivitäten im Vorjahr, unter anderem vom Stand auf dem Katholikentag in Münster, und den Entwicklungen bei den von der Sendener Ortsgruppe unterstützten Projekten.

Schatzmeister Christian Müller berichtete über die finanziellen Bewegungen des vergangenen Jahres. Unter anderem wies er darauf hin, dass die Verwaltungskosten mit rund drei Prozent der Gesamtausgaben sehr niedrig seien. Sie würden komplett durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt. „Von den eingehenden Spenden fließen volle 100 Prozent in die Projekte“, so Müller. Als Nachfolgerin der aus dem Amt scheidenden Kassenprüferin Gerda Engemann wurde Andrea Irle als neue Kassenprüferin gewählt, sie steht Michael Kemper zur Seite.

Zum Abschluss wurde die Idee auf den Weg gebracht, regelmäßige Stammtische zu veranstalten, um möglichen neuen Mitgliedern den Einstieg zu erleichtern.