Kinder wachsen über sich hinaus

Bösensell -

Mit einer schwungvollen Tanzshow fand das Projekt „Wir bewegen Schule“ in der voll besetzten Bösenseller Turnhalle einen krönenden Abschluss. Selbstbewusst und mit sichtlicher Freude demonstrierten die 103 Grundschüler, was sie in wenigen Tagen in Sachen Modern Dance und Streetdance gelernt haben.