Am Samstag machten die vier Sendener Schützenvereine Bredenbeck-Wierling, Schölling-Holtrup, Dorfbauerschaft-Gettrup und die Bruderschaft St. Johanni nicht Jagd auf einen Schützenvogel, sondern den Müll in der Landschaft. In Gruppen von vier bis sechs Personen gingen insgesamt rund 140 Schützenbrüder mit Handschuhen, Eimern und Warnwesten los, um Müll und Unrat einzusammeln, der einfach so in der Natur zurückgelassen wurde. Trecker mit großen Schaufeln sowie PKW mit Anhänger dienten als Transportfahrzeuge. Gesammelt wurde entlang der wichtigsten, meistbefahrenen Straßen in dem jeweiligen Vereinsgebiet, ebenfalls entlang der Stever und am Kanal. Auf dem Hof Althoff in Holtrup wurden abends die Sammelergebnisse in einen Anhänger der Gemeinde Senden umgeladen. Er erwies sich sehr schnell als viel zu klein. Die Menge an Unrat war einfach viel zu groß. Ein zweiter noch größerer Anhänger wurde kurzfristig besorgt und ebenfalls bis zum Rand gefüllt. In etwa 3,5 Stunden wurde so eine Gesamtmenge an Müll von rund 20 Kubikmetern gesammelt. Das entspricht dem Fassungsvermögen eines großen Müll-LKWs. Alle waren von der Aktion begeistert und erstaunt, wie viele Teilnehmer gekommen waren und welche Menge Müll in so kurzer Zeit eingesammelt werden konnte.

Bürgermeister Sebastian Täger dankte allen Müllsammlern und übernahm er als Anerkennung spontan die Getränkerechnung der Abschlussaktion auf dem Hof Althoff. Klaus Feils machte mit dem ersten Bürger noch Werbung für die Aktion „Senden blüht auf“.