Matthias Beckmann macht am Freitag (12. Apri) nach einigen Stationen auf dem „Algarve Smooth Jazz Festival“ Portugal oder dem „Jazz Club Pizza Express“ in London wieder Halt mit seiner Band im Hot Jazz Club Münster und präsentiert dort am Freitag (12. April) ab 20 Uhr sein aktuelles Album “MPENZI WANGU“ – eine musikalische Liebeserklärung an seine aus Tansania stammenden Freundin Irene.

Ein Debüt, das mittlerweile schon in internationalen Fachmagazinen hoch gelobt und ausgezeichnet wurde, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Und ein Album, das bei aller Intimität der Thematik musikalisch viele Register zieht, afrikanische Stil-Einsprengsel inklusive, das sich leichtfüßig, ja tänzerisch sicher, zwischen Clubsound und traditionellem Jazz bewegt. Elemente aus Funk, Latin, Rock, Blues, Soul, R’n’B, Disco und Pop finden wie selbstverständlich ihren Platz – und verbinden sich zu einer erstaunlichen Melange, die aufhorchen lässt.

Im Anschluss an das Konzert kann man das Album des Trompeters aus Senden, der zudem als Dozent an der Musikschule Lüdinghausen arbeitet, auch erwerben.